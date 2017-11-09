Парламентарии республики выступили в защиту башкирских пчёл

Законопроект был принят парламентом Башкирии в первом чтении летом этого года. Накануне на заседании Комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию документ был рассмотрен во втором чтении с учетом поправок.



В случае принятия закона каждая пасека будет обязана оформить ветеринарно-санитарный паспорт. При обнаружении больных или подозреваемых в заболевании пчел пчеловоды должны будут проинформировать об этом госветслужбу Башкирии. Законопроектом также предусматривается общественный контроль в области пчеловодства и переработки его продукции. Также проект закона предусматривает ответственность производителей за качество меда и недопустимость фальсификации продуктов пчеловодства.