Парламентарии республики выступили в защиту башкирских пчёл

Законопроект был принят парламентом Башкирии в первом чтении летом этого года. Накануне на заседании Комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию документ был рассмотрен во втором чтении с учетом поправок.
В случае принятия закона каждая пасека будет обязана оформить ветеринарно-санитарный паспорт. При обнаружении больных или подозреваемых в заболевании пчел пчеловоды должны будут проинформировать об этом госветслужбу Башкирии. Законопроектом также предусматривается общественный контроль в области пчеловодства и переработки его продукции. Также проект закона предусматривает ответственность производителей за качество меда и недопустимость фальсификации продуктов пчеловодства.
— Данная инициатива нацелена на защиту пчеловодства и бортничества — традиционных для нашей республики промыслов, — заявил Председатель Госсобрания республики Константин Толкачев. Предложенные в законопроекте карантинные меры призваны защитить башкирскую пчелу. Недавняя ситуация с выявленным на территории республики ящуром продемонстрировала, насколько важно, во-первых, законодательное обеспечение карантинных мер, во-вторых, их неукоснительное соблюдение. Это касается аграрного комплекса в целом, и пчеловодство не должно быть исключением.
Напомним, в Уфе в 2021 году состоится конгресс Международной федерации пчеловодческих ассоциаций «Апимондия». Ожидается, что конгресс придаст новый импульс подъему нашей республики с точки зрения экономики, туристической деятельности и развития пчеловодства в целом. Ранее Ассоциация поставщиков и переработчиков продукции пчеловодства республики заявляет, что темпы гибели пчел могут достигнуть 80%.