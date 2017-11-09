Кадыров обещал вывезти, освобожденных в Сирии женщин и детей из Узбекистана

«Хочу всех обрадовать, что моему представителю в странах Ближнего Востока и Северной Африки удалось идентифицировать 44 женщин и детей, находящихся в лагерях Сирии. Из них девять детей и две женщины — граждане Узбекистана и Казахстана. Остальные — россияне из Башкортостана, Орла, Дагестана и других регионов, включая десять женщин и детей из Чечни», — написал он.



Кадыров отметил, что, узнав про женщин и детей из Узбекистана и Казахстана, он поручил приложить максимум усилий, чтобы добиться их вывоза.