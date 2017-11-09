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08:36 (мск), источник: Podrobno.uz

Кадыров обещал вывезти, освобожденных в Сирии женщин и детей из Узбекистана

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Более 30 россиянок с детьми, а также более 10 женщин и детей из Узбекистана и Казахстана в ближайшее время будут вывезены из Сирии в Грозный. Об этом сообщил в четверг на своей странице в Instagram глава Чечни Рамзан Кадыров.

Источник: Podrobno.uz

«Хочу всех обрадовать, что моему представителю в странах Ближнего Востока и Северной Африки удалось идентифицировать 44 женщин и детей, находящихся в лагерях Сирии. Из них девять детей и две женщины — граждане Узбекистана и Казахстана. Остальные — россияне из Башкортостана, Орла, Дагестана и других регионов, включая десять женщин и детей из Чечни», — написал он.

Кадыров отметил, что, узнав про женщин и детей из Узбекистана и Казахстана, он поручил приложить максимум усилий, чтобы добиться их вывоза.

«Если это не сделать сейчас, им придётся годами пребывать в местах лишения свободы, если даже выживут в тех адских условиях… В самое ближайшее время, скорее всего, в начале следующей недели данная группа из 44 человек будет доставлена в Грозный», — подчеркнул глава региона.

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