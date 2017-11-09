Правительство готовится ликвидировать 57 госорганизаций, обладающих функциями контроля

Среди них агентства по защите прав потребителей и надзора за рынком, продовольственной безопасности, общественного здоровья и автотранспорта.



К тому же о проверках предприятия будут оповещать заранее.



Цель нововведений — снижения прессинга на бизнес. Реализовать ее правительство обязалось в стратегии реформирования предпринимательской деятельности.



Подробнее о реорганизации структур, обладающих функциями контроля, сегодня расскажет на пресс-конференции вице-премьер Октавиан Калмык.