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08:45 (мск), источник: Publika.md

Правительство готовится ликвидировать 57 госорганизаций, обладающих функциями контроля

Правительство готовится ликвидировать 57 госорганизаций, обладающих функциями контроля. Работу продолжат всего 13 таких госорганизаций.

Источник: Publika.md

Среди них агентства по защите прав потребителей и надзора за рынком, продовольственной безопасности, общественного здоровья и автотранспорта.

К тому же о проверках предприятия будут оповещать заранее.

Цель нововведений — снижения прессинга на бизнес. Реализовать ее правительство обязалось в стратегии реформирования предпринимательской деятельности.

Подробнее о реорганизации структур, обладающих функциями контроля, сегодня расскажет на пресс-конференции вице-премьер Октавиан Калмык.

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