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08:42 (мск), источник: Publika.md

Павел Филип пригласил израильских бизнесменов делать инвестиции в экономику Молдовы

Правительство Молдовы ведет страну по верному пути развития, поэтому «мы призываем израильских бизнесменов изменить отношение к возможностям молдавской экономики».

Источник: Publika.md

Об этом сообщила зампредседателя Кнессета Тали Плосков на встрече с премьером Павлом Филипом. Он находится в Израиле с официальным визитом.

Вице-спикер израильского парламента родилась в Молдове, поэтому она воспользовалась случаем, чтобы обратиться к молдавскому народу.

Павел Филип пригласил израильских бизнесменов делать инвестиции в экономику Молдовы.

«В Израиле немало потенциальных инвесторов, поэтому я воспользовался случаем, чтобы рассказать об инвестиционной привлекательности Молдовы», — сказал премьер-министр Павел Филип.

Участники встречи обсудили также соглашение о социальной защите граждан Молдовы, работающих в Израиле. Рассматривается возможность выплаты им израильских пенсий и обеспечение других социальных гарантий.

«Мы подчеркнули важность соглашения о социальной защите молдавских граждан, которые работают в Израиле, и думаю, что это станет одной из центральных тем переговоров в рамках этого визита», — сказал премьер-министр Павел Филип.

Тали Плосков обещала поддержать этот документ.

В программе официального визита Павла Филипа встречи с главой правительства Израиля Беньямином Нетаньяху, молдавской диаспорой и представителями еврейской общины-выходцев из Молдовы.

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