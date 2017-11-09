Об этом сообщила зампредседателя Кнессета Тали Плосков на встрече с премьером Павлом Филипом. Он находится в Израиле с официальным визитом.



Вице-спикер израильского парламента родилась в Молдове, поэтому она воспользовалась случаем, чтобы обратиться к молдавскому народу.



Павел Филип пригласил израильских бизнесменов делать инвестиции в экономику Молдовы.



«В Израиле немало потенциальных инвесторов, поэтому я воспользовался случаем, чтобы рассказать об инвестиционной привлекательности Молдовы», — сказал премьер-министр Павел Филип.



Участники встречи обсудили также соглашение о социальной защите граждан Молдовы, работающих в Израиле. Рассматривается возможность выплаты им израильских пенсий и обеспечение других социальных гарантий.



«Мы подчеркнули важность соглашения о социальной защите молдавских граждан, которые работают в Израиле, и думаю, что это станет одной из центральных тем переговоров в рамках этого визита», — сказал премьер-министр Павел Филип.



Тали Плосков обещала поддержать этот документ.



В программе официального визита Павла Филипа встречи с главой правительства Израиля Беньямином Нетаньяху, молдавской диаспорой и представителями еврейской общины-выходцев из Молдовы.