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09:10 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Путин и Назарбаев в Челябинске обсудят международную повестку дня

И подпишут важные документы.

9 ноября президенты Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев примут участие в XIV форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит в Челябинске.

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Свою работу главы государств начнут с отдельной встречи, в ходе которой обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и международной повестки дня, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе Кремля.

На форуме запланировано подписание ряда межгосударственных, межправительственных, региональных и коммерческих документов. В частности, Путин и Назарбаев подпишут Совместное заявление по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Казахстан.

Также сегодня Владимир Путин посетит новую площадку Челябинского компрессорного завода, производство на которой было запущено в январе 2017 года.

Российско-Казахстанский форум проводятся с 2003 года. Тема нынешнего — «Развитие человеческого капитала». Среди участников — руководители ключевых министерств и ведомств, главы ряда субъектов Российской Федерации и областей Республики Казахстан, представители крупного бизнеса двух стран.

Стоит отметить, что на форуме ректоров вузов России и Казахстана в Челябинске, который прошел 8 ноября, было заключено 40 двухсторонних соглашений о сотрудничестве. Сегодня программой Форума предусмотрены выставка «Развитие человеческого капитала», заседание Российско-Казахстанского Делового совета и другие мероприятия.

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