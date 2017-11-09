Путин и Назарбаев в Челябинске обсудят международную повестку дня
И подпишут важные документы.
И подпишут важные документы.
9 ноября президенты Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев примут участие в XIV форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит в Челябинске.
Свою работу главы государств начнут с отдельной встречи, в ходе которой обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и международной повестки дня, сообщили «Уралинформбюро» в
На форуме запланировано подписание ряда межгосударственных, межправительственных, региональных и коммерческих документов. В частности, Путин и Назарбаев подпишут Совместное заявление по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Казахстан.
Также сегодня Владимир Путин посетит новую площадку Челябинского компрессорного завода, производство на которой было запущено в январе 2017 года.
Стоит отметить, что на форуме ректоров вузов России и Казахстана в Челябинске, который прошел 8 ноября, было заключено 40 двухсторонних соглашений о сотрудничестве. Сегодня программой Форума предусмотрены выставка «Развитие человеческого капитала», заседание