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09:25 (мск), источник: Интерфакс

Трамп призвал Китай и РФ помочь в решении северокорейского кризиса

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп настаивает на решении проблемы Северной Кореи в кратчайшие сроки.

Источник: AP 2017

«Мы должны действовать быстро. Надеюсь, что Китай будет быстрее и эффективнее чем кто-либо действовать по этой проблеме», — сказал Трамп на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Китай может решить эту проблему легко и быстро, я призываю Китай и его великого президента заняться этой проблемой вплотную», — заявил президент США.

«Я знаю о вашем (китайском — ИФ) президенте одно: если он займется этим серьезно, это получится, в этом нет сомнений», — подчеркнул Д. Трамп.

«Я также призываю Россию оказать помощь в решении этой потенциально трагической проблемы», — добавил президент США.

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8 ноября© Ньюстюб
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