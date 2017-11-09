Трамп призвал Китай и РФ помочь в решении северокорейского кризиса

Источник: AP 2017

«Мы должны действовать быстро. Надеюсь, что Китай будет быстрее и эффективнее чем кто-либо действовать по этой проблеме», — сказал Трамп на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Китай может решить эту проблему легко и быстро, я призываю Китай и его великого президента заняться этой проблемой вплотную», — заявил президент США.

«Я знаю о вашем (китайском — ИФ) президенте одно: если он займется этим серьезно, это получится, в этом нет сомнений», — подчеркнул Д. Трамп.