Трамп призвал Китай и РФ помочь в решении северокорейского кризиса
Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп настаивает на решении проблемы Северной Кореи в кратчайшие сроки.
Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп настаивает на решении проблемы Северной Кореи в кратчайшие сроки.
«Мы должны действовать быстро. Надеюсь, что Китай будет быстрее и эффективнее чем
«Китай может решить эту проблему легко и быстро, я призываю Китай и его великого президента заняться этой проблемой вплотную», — заявил президент США.
«Я знаю о вашем (китайском — ИФ) президенте одно: если он займется этим серьезно, это получится, в этом нет сомнений», — подчеркнул Д. Трамп.
«Я также призываю Россию оказать помощь в решении этой потенциально трагической проблемы», — добавил президент США.