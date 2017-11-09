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09:04 (мск), источник: Apiural.ru

Евгений Куйвашев примет участие в форуме «Россия-Казахстан»

Ожидается приезд Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 9 ноября примет участие в работе XIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств, который проходит в Челябинске. Об этом сообщает департамент информационной политики губернатора.

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Тема предстоящего форума определена как «Развитие человеческого капитала». Планируется, что губернатор Евгений Куйвашев примет участие в пленарном заседании с участием глав государств, проведет переговоры с казахстанскими партнерами.

Свердловская область является постоянным участником межрегиональных форумов России и Казахстана с 2008 года. Традиционно делегацию региона возглавляет губернатор. В 2013 году Екатеринбург стал местом проведения юбилейного Х форума России и Казахстана.

Отметим, Казахстан занимает стабильно высокие позиции в рейтинге ведущих торговых партнеров Свердловской области. Средним Уралом заключены соглашения о сотрудничестве с акиматами Астаны, Карагандинской и Костанайской областей, сформированы и выполняются планы мероприятий в рамках этих договоренностей. По словам и.о. министра международных и внешнеэкономических связей региона Андрея Соболева, это объясняется наличием общего рынка в рамках Евразийского экономического союза, высоким потенциалом сторон и системными контактами на уровне власти и бизнеса.

«Очень важно, что у России и Казахстана существуют полное взаимопонимание на всех уровнях. У бизнеса есть возможность работать в рамках единого экономического пространства. Считаю, что сегодня у нас созданы благоприятные условия не только для наращивания объемов взаимной торговли, но и для взаимного инвестирования, трансфера технологий и развития совместных инновационных производств», — отметил Андрей Соболев.

Он добавил, к участию в работе форума заявились порядка тридцати организаций и учебных заведений Свердловской области. Среди них — ведущие вузы региона, Президентский центр им. Б. Н. Ельцина, Уральский научно-исследовательский технологический институт, «Русская медная компания», Уральский оптико-механический завод, Уралгрит, Кейтеринбург, НПП «Уралпромтехцентр», Верхнетуринский машиностроительный завод и другие.

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