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08:58 (мск), источник: СуперОмск

Тодоров пообещал выборы мэра Омска без шоу и фанатизма

Председатель конкурсной комиссии по выбору мэра Омска Сергей Тодоров рассказал, как будет проходить следующий этап конкурса — собеседования с кандидатами.

Всего было зарегистрировано 37 человек, что вызывает опасения по поводу длительности всего заседания. Однако, в связи с этим выборщики решили несколько ограничить время, которое выделяется на каждого из кандидатов.

«У нас новшества даже по сравнению с первым конкурсом, когда мы давали 10 минут на представление программы. Сегодня решением суда признано, что программа необязательна. Берем Решение № 512, где написано: собеседование проводится на основании вопросов и ответов комиссии и кандидатов. То есть мы будем задавать им вопросы. Будет интересен нам человек — много вопросов зададим. Если нам человек понятен, и мы предварительно все изучили, соответственно, не будет такого интереса. То есть без фанатизма мы проведем», — заявил Тодоров.

При этом, если кандидат придет с программой, то вопрос о предоставлении ему слова поставят на голосование и дадут возможность выступить.

«Время будет зависеть от кандидата. Мы не будем никакое шоу устраивать и ни к какому времени подстраиваться. Главный фактор будет подготовленность, реальность кандидатуры на данный пост», — пояснил председатель выборщиков.

Таким образом, вступительного слова кандидаты при собеседованиях сказать не смогут, как это было в предыдущем конкурсе. Но обиженными их обещают не оставлять.

«Мы оговорили, что мы будем очень уважительно относиться ко всем. Просто, во всей вероятности, будут кандидаты, которым мы просто зададим один вопрос и скажем “спасибо за ваше участие”, а будет кандидат, которого мы помотаем», — анонсировал глава конкурсной комиссии.

Этап собеседований с кандидатами будет проходить 17 ноября.

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