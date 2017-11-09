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09:22 (мск), источник: КрымPress

Сергей Аксёнов недоволен Феодосией. Говорит: чиновники равнодушные, а напряжение в городе растёт

Глава Крыма Сергей Аксёнов в Феодосии провёл выездной приём.

И регион похвалы от премьера не дождался, а вот звание «самого худшего» заслужил. Помимо общих проблем, которые идентичны для других районов Крыма, наблюдается полное равнодушие и безразличие целого ряда представителей органов исполнительной власти и депутатского корпуса к просьбам и обращениям жителей Феодосии и близлежащих населенных пунктов. Люди свое руководство вживую практически никого не видели.

При этом подавляющее число вопросов, которые беспокоят граждан, решаются элементарнейшим образом и касаются деятельности местных МУПов. В этой связи директор МУП «Жилищно-эксплуатационная контора № 5» отстраняется от занимаемой должности.

Кроме того, все руководители управляющих компаний должны провести рабочую встречу с главой администрации Феодосии и лично разрешить все проблемные вопросы, — заявил Сергей Аксёнов на своей странице в Facebook. К слову, выездной приём чиновников Совмина в Феодосии стал «рекордсменом» по числу обратившихся. Более 650 человек. При этом более 100 из них получили бесплатную правовую помощь. И это тоже является рекордным по результатам выездных приемов, — сообщила вице-премьера Крыма Ларисы Опанасюк.

Для Сергея Аксенов эти две цифры стали показательными. Считает, что они свидетельствуют о напряжённости в регионе.

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