Сергей Аксёнов недоволен Феодосией. Говорит: чиновники равнодушные, а напряжение в городе растёт

И регион похвалы от премьера не дождался, а вот звание «самого худшего» заслужил. Помимо общих проблем, которые идентичны для других районов Крыма, наблюдается полное равнодушие и безразличие целого ряда представителей органов исполнительной власти и депутатского корпуса к просьбам и обращениям жителей Феодосии и близлежащих населенных пунктов. Люди свое руководство вживую практически никого не видели.

При этом подавляющее число вопросов, которые беспокоят граждан, решаются элементарнейшим образом и касаются деятельности местных МУПов. В этой связи директор МУП «Жилищно-эксплуатационная контора № 5» отстраняется от занимаемой должности.

Кроме того, все руководители управляющих компаний должны провести рабочую встречу с главой администрации Феодосии и лично разрешить все проблемные вопросы, — заявил Сергей Аксёнов на своей странице в Facebook. К слову, выездной приём чиновников Совмина в Феодосии стал «рекордсменом» по числу обратившихся. Более 650 человек. При этом более 100 из них получили бесплатную правовую помощь. И это тоже является рекордным по результатам выездных приемов, — сообщила вице-премьера Крыма Ларисы Опанасюк.