Директор музея Пальмиры заявил, что ЮНЕСКО не помогает в восстановлении города

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ЛАТАКИЯ /Сирия/, 9 ноября. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) не выполняет обещаний о помощи в восстановлении сирийского древнего города Пальмира. Об этом заявил журналистам директор музея Пальмиры Мухаммед аль-Асаад, сын убитого террористами хранителя древностей города Халеда аль-Асаада.

Один из богатейших центров древней цивилизации долгое время находился под контролем группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). В начале марта 2017 года правительственные войска Сирии освободили Пальмиру, российские саперы провели разминирование города.

Сейчас наше управление древностей напрямую взаимодействует с ЮНЕСКО, но обещанной помощи нет до сих пор. Мухаммед аль-Асаад Директор музея Пальмиры

Он добавил, что невозможно оценить ущерб от действий террористов, которые уничтожали реликвии. «Мы с вами в храме Баала находимся — его разрушили полностью, осталась только арка. Был подорван амфитеатр», — отметил аль-Асаад.

По его словам, «Пальмира — это культурное наследие не только ЮНЕСКО, а всего мира».

«Мы понимаем, что, если помощи всего мира не будет, придется самим. Если поможет мировое сообщество — лет пять минимум будем восстанавливать. Если сами — я даже не могу назвать срок», — добавил директор музея Пальмиры. При этом он отметил, что в Пальмире высоко ценят помощь России в сложное для страны время.

Фоторепортаж Роботы в Пальмире

«Хочу сказать спасибо народу России и ВКС РФ. Здесь очень много русских раньше было», — сказал аль-Асаад. Он пояснил, что до войны в Пальмиру приезжали тысячи российских туристов.

Посвятивший жизнь Пальмире

Посвятивший всю свою жизнь изучению реликвий античной Пальмиры 82-летний Халед аль-Асаад был убит в августе 2015 года. Ученый руководил работой археологического заповедника в Пальмире с 1963 по 2003 год Аль-Асаад написал свыше 20 книг, посвященных архитектурно-историческим памятникам «жемчужины» Сирийской пустыни. Он был уникальным специалистом по древнему арамейскому языку.

Как рассказал журналистам Мухаммед аль-Асаад, до прихода террористов в городе к его отцу относились с большим уважением.