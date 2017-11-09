Директор музея Пальмиры заявил, что ЮНЕСКО не помогает в восстановлении города
Как отметил Мухаммед
Как отметил Мухаммед
ЛАТАКИЯ /Сирия/, 9 ноября. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) не выполняет обещаний о помощи в восстановлении сирийского древнего города Пальмира. Об этом заявил журналистам директор музея Пальмиры Мухаммед
Один из богатейших центров древней цивилизации долгое время находился под контролем группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). В начале марта 2017 года правительственные войска Сирии освободили Пальмиру, российские саперы провели разминирование города.
Сейчас наше управление древностей напрямую взаимодействует с ЮНЕСКО, но обещанной помощи нет до сих пор.
Он добавил, что невозможно оценить ущерб от действий террористов, которые уничтожали реликвии. «Мы с вами в храме Баала находимся — его разрушили полностью, осталась только арка. Был подорван амфитеатр», — отметил
По его словам, «Пальмира — это культурное наследие не только ЮНЕСКО, а всего мира».
«Мы понимаем, что, если помощи всего мира не будет, придется самим. Если поможет мировое сообщество — лет пять минимум будем восстанавливать. Если сами — я даже не могу назвать срок», — добавил директор музея Пальмиры. При этом он отметил, что в Пальмире высоко ценят помощь России в сложное для страны время.
«Хочу сказать спасибо народу России и ВКС РФ. Здесь очень много русских раньше было», — сказал
Посвятивший жизнь Пальмире
Посвятивший всю свою жизнь изучению реликвий античной Пальмиры 82-летний Халед
Как рассказал журналистам Мухаммед
«Когда пришли игиловцы, они сказали, что он грешник — занимается исследованием культуры, а этого делать не положено, и он должен умереть. Он так и не сказал им, где спрятаны все археологические ценности. Они бесценны. И его поступок для меня тоже бесценен», — подчеркнул