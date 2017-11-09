Заместитель Маргариты Ли уволился из администрации Иркутска
Алексей Харлов, отвечавший за вопросы информатизации и защиты информации, покинул свой пост 9 ноября.
Алексей Харлов, отвечавший за вопросы информатизации и защиты информации, покинул свой пост 9 ноября.
Заместитель руководителя аппарата администрации Иркутска Маргариты Ли Алексей Харлов покинул свой пост. Последним днем работы чиновника, в ведении которого были вопросы информатизации и защиты информации, значится 9 ноября. Об этом он указал на своей странице в Facebook, сообщает ИА IrkutskMedia.
Напомним, серия увольнений из мэрии началась в начале мая. Начальник управления транспорта администрации Евгений Владимирский написал заявление по собственному желанию. Чиновнику предложили работу в другом регионе. Затем полномочия
Также 4 мая стало известно, что свои полномочия сложил заместитель мэра — председатель комитета экономики администрации Иркутска Руслан Ким. Исполняющей обязанности была назначена заместитель председателя комитета Юлия Ашуркова. Заместителем мэра — председателем комитета по управлению муниципальным имуществом стала Екатерина Козулина.
19 мая пост главы Октябрьского округа Иркутска по собственному желанию покинула Елена Войцехович. Исполняющим обязанности заместителя мэра — главы Октябрьского округа назначен Владимир Преловский. До этого он занимал должность начальника управления экологии комитета городского обустройства администрации Иркутска.
Евгений Семенов покинул пост заместителя председателя комитета экономики, начальника департамента развития предпринимательства и потребительского рынка администрации Иркутска в конце июня. Он уволился по собственному желанию.
Также напомним, что в июле Юлия Ашуркова ушла в отпуск с последующим увольнением с поста исполняющей обязанности заместителя мэра — председателя комитета экономики администрации Иркутска.
Заместитель мэра — председатель комитета по градостроительной политике администрации Иркутска Иван Готовский покинул свой пост по собственному желанию. Глава города Дмитрий Бердников подписал заявление об увольнении 18 сентября.
Кроме того, глава Свердловского округа Светлана Колотовкина и заместитель председателя комитета по градостроительной политике Ольга Иванова уволились 29 сентября.