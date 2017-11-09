Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд из-за кинопародии
Ученые выяснили, что ослабляет чувство голода
Эксперты рассказали, что случится с курсом рубля в ноябре
После тяжелой болезни умер 52-летний актер Тарас Денисенко
Адвокат назвал причину смерти дочери Людмилы Гурченко
Русский след: главу штаба Трампа обвиняют по 12 статьям Отмывание средств, лоббирование пророссийских интересов: стали известны подробности обвинений против Манафорта
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня»
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
Волочкова после концерта выложила обнаженное фото в спальне - СМИ
СМИ: Михалков высказался о выдвижении Собчак
Эмили Ратаковски в купальнике восхитила поклонников (фото)
Татьяна Навка назвала одиноких женщин «неполноценными»
СМИ: обнародованы итоги боя F-35 и советского ЗРК С-200 в Сирии
Эксперт: Киев расстрелял и сжег свой боезапас
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Как оформить маленький санузел: советы профи
Фоторепортажи
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
10:38 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Заместитель Маргариты Ли уволился из администрации Иркутска

Алексей Харлов, отвечавший за вопросы информатизации и защиты информации, покинул свой пост 9 ноября.

Источник: IrkutskMedia.ru

Заместитель руководителя аппарата администрации Иркутска Маргариты Ли Алексей Харлов покинул свой пост. Последним днем работы чиновника, в ведении которого были вопросы информатизации и защиты информации, значится 9 ноября. Об этом он указал на своей странице в Facebook, сообщает ИА IrkutskMedia.

Напомним, серия увольнений из мэрии началась в начале мая. Начальник управления транспорта администрации Евгений Владимирский написал заявление по собственному желанию. Чиновнику предложили работу в другом регионе. Затем полномочия вице-мэра Иркутска сложил Иван Носков. В этой должности он работал с ноября 2015 года.

Также 4 мая стало известно, что свои полномочия сложил заместитель мэра — председатель комитета экономики администрации Иркутска Руслан Ким. Исполняющей обязанности была назначена заместитель председателя комитета Юлия Ашуркова. Заместителем мэра — председателем комитета по управлению муниципальным имуществом стала Екатерина Козулина.

19 мая пост главы Октябрьского округа Иркутска по собственному желанию покинула Елена Войцехович. Исполняющим обязанности заместителя мэра — главы Октябрьского округа назначен Владимир Преловский. До этого он занимал должность начальника управления экологии комитета городского обустройства администрации Иркутска.

Кроме того, несколько сотрудников ключевых должностей были уволены из комитета городского обустройства администрации Иркутска. Это начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда Сергей Фоминых и начальник департамента дорожной деятельности Михаил Малыхин. Кроме того, свои посты потеряли несколько специалистов различных отделов. 28 мая руководителем департамента дорожной деятельности назначен Руслан Батраченко.

Евгений Семенов покинул пост заместителя председателя комитета экономики, начальника департамента развития предпринимательства и потребительского рынка администрации Иркутска в конце июня. Он уволился по собственному желанию.

Также напомним, что в июле Юлия Ашуркова ушла в отпуск с последующим увольнением с поста исполняющей обязанности заместителя мэра — председателя комитета экономики администрации Иркутска.

Заместитель мэра — председатель комитета по градостроительной политике администрации Иркутска Иван Готовский покинул свой пост по собственному желанию. Глава города Дмитрий Бердников подписал заявление об увольнении 18 сентября.

Кроме того, глава Свердловского округа Светлана Колотовкина и заместитель председателя комитета по градостроительной политике Ольга Иванова уволились 29 сентября.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Спасите наши души: 20 семей все еще проживают в разваливающемся общежитии бывшего ИВВАИУ
Ключевые моменты истории УОБО в Приангарье отражены на юбилейной выставке
Будущих губернаторов проверили под колесами БТР
Собчак поддержала антироссийские санкции США
Названа дата встречи Путина и Трампа
Москва заподозрила Индию в допуске американцев на субмарину РФ
Новый двигатель ракеты Falcon взорвался во время испытаний
Правительство назначило даты переписи населения
В Приамурье осудили трех инженеров с космодрома «Восточный» 
Спорт
Россия близка к потере пяти медалей Сочи-2014 Очередной допинговый скандал может лишить россиян олимпийских наград в бобслее, конькобежном спорте и скелетоне
Авто
Самый роскошный пикап: тест Mercedes X-класса Пока не существует пикапов от Maserati, Porsche и Aston Martin, этот может претендовать на звание самого пафосного грузовичка. Или нет?
Hi-Tech
Пленка опутала меломанов В грядущую черную пятницу в США ритейлеры и рекорд-лейблы планируют выпустить новые музыкальные альбомы на аудиокассетах
Кино
Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко Звезда фильмов «Как молоды мы были» и «Украина, гудбай» скончался в возрасте 52 лет
Недвижимость
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Леди
Какие средства помогут избавиться от прыщей на спине (фото) Это статья для тех, кто уже купил платье с вырезом на спине и не ожидает подвоха. А зря.
Дети
«Особенная» дочь Ирины Хакамады устроила рэп-баттл с женихом Молодые люди зачитали речитатив на тему грядущей свадьбы.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь