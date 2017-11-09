Сегодняшний визит Владимира Путина в Челябинскую область 13-й по счету

Первый раз Владимир Путин приезжал в Челябинскую область 27 ноября 1999 года. В тот визит он посетил Магнитогорск в ранге председателя правительства (был назначен главой кабмина 16 августа 1999 года).

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Владимир Путин побывал на стане 2000 горячей прокатки, кислородно-конверторном и доменном цехах Магнитогорского металлургического комбината, встретился с сотрудниками ММК и провел рабочее совещание по вопросам развития Челябинской области.

Следующий визит Владимира Путина в регион состоялся 9 декабря 2000 года уже в должности президента России. В аэропорту города Магнитогорска его встречал губернатор Петр Сумин. Глава государства посетил ММК, провел совещание с руководителями Челябинской области. Вечером Владимир Путин принял участие в первом международном турнире по дзюдо на Кубок Президента Российской Федерации.

Владимир Путин приезжал в Магнитогорск и 5 января 2003 года. Он провел в горнолыжном центре «Абзаково» рабочую встречу с губернатором Челябинской области Петром Суминым. Владимир Путин встретил Рождество в регионе. Он отстоял рождественское богослужение в агаповском храме Владимирской иконы Божьей Матери. Президент России передал в дар сельскому храму уникальную церковную чашу.

В мае 2005 года Владимир Путин приезжал в Челябинскую область уже с двухдневным визитом. 16 мая он заехал в природно-ландшафтный и историко-культурный центр «Аркаим» под Магнитогорском и провел в Челябинске совещание по вопросам социально-экономического развития Уральского федерального округа. Как уже сообщало агентство, в этом году сотрудники Аркаима к приезду главы государства воссоздали в натуральную величину действующую колесницу. На второй день было запланировано совещание с участием глав приграничных регионов, посвященное развитию транспортной инфраструктуры Уральского Федерального округа.

В августе 2007 года президент Владимир Путин приезжал в Челябинскую область для участия в совместных антитеррористических командно-штабных учениях армий шести государств ШОС «Мирная миссия-2007». Помимо главы российского государства за учениями наблюдали председатель КНР Ху Цзиньтао, президенты Казахстана Нурсултан Назарбаев, Киргизии — Курманбек Бакиев, Таджикистана — Эмомали Рахмонов и Узбекистана — Ислам Каримов.

В 2009 году 24 июля глава правительства РФ Владимир Путин запустил в эксплуатацию два крупных производственных объекта на Магнитогорском металлургическом комбинате — толстолистовой стан «5000» и агрегат нанесения полимерных покрытий. Премьер провел совещание с руководителями ведущих металлургических предприятий страны. Встреча была посвящена мерам государственной поддержки отрасли.

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В 2010 году 23 июля председатель правительства России Владимир Путин вновь посетил Челябинск с официальным рабочим визитом. Он провел совещание по вопросу «О мерах по развитию черной металлургии», запустил в эксплуатацию новый комплекс по производству качественных и нержавеющих сталей электросталеплавильного цеха номер шесть Челябинского металлургического комбината, входящего в компанию «Мечел». Встретился с губернатором Михаилом Юревичем.

В 2011 году 15 июля премьер Владимир Путин ввел в эксплуатацию первую очередь комплекса холодной прокатки — стан «2000».

В субботу, 4 февраля 2012 года, председатель правительства РФ Владимир Путин приехал в маленький шахтерский поселок Роза с численностью жителей около 14,5 тысячи человек и оценил самую глубокую яму в Евразии — угольный разрез «Коркинский». После этого визита началось масштабное переселение жителей этого поселения (переселено около 4 тысяч человек).

В 2012 году 16 июля президент России Владимир Путин примет участие в запуске второй очереди комплекса холодной прокатки стан 2000 на ОАО «ММК».

В 2014 году 31 августа президент России, почетный президент международной федерации дзюдо Владимир Путин приезжал в Челябинск на чемпионат мира по дзюдо.

В 2016 году 5 декабря Путин посетил завод «Этерно» (ЧТПЗ), где он принял участие в торжественной церемонии запуска производственной линии с использованием нанотехнологий на предприятии ООО «Этерно» — совместном проекте Челябинского трубопрокатного завода и ОАО «Роснано». Также он провел в Миассе совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Рабочая встреча прошла в государственном ракетном центре имени академика Макеева.