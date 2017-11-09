Генсек «Единой России» предупредил Тетянникова о кадровой ротации

На рабочей встрече и.о. секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака с секретарем политсовета омского регионального отделения партии Юрием Тетянниковым обсуждались вопросы кадровой ротации, новая структура межрегиональных координационных советов, работа с молодежью и другие организационные вопросы.

Турчак напомнил, что предложил в преддверии президентских выборов вернуться к старой нарезке межрегиональных координационных советов по федеральным округам. При обсуждении вопросов кадровой ротации Тетянников намерен провести форумы для секретарей первичных и местных отделений. На них можно объяснить механизмы работы партийных проектов.

Из 25 партийных проектов на территории Омской области реализуется 22. Это один из лучших показателей среди регионов Сибирского федерального округа. Однако, по замыслу Андрея Турчака, число партийных проектов будет сокращено до 10−15.

«Поскольку проекты — это зеркало партийной работы, будем прилагать все усилия, чтобы работа с проектами проходила активно и успешно с привлечением как можно большего количества граждан», — заверил Тетянников.