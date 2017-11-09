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10:22 (мск), источник: Nakanune.ru

На посты двух свердловских министров претендуют 38 человек

В Свердловской области на должность министров экономики и инвестиций претендуют уже 38 человек.

Отметим, что в начале месяца кандидатов было восемь.

Евгений Куйвашев первый среди губернаторов выполнил «задание» от Владимира Путина по открытому отбору кадров, объявив конкурс на посты министров. Путин на встрече с избранными главами региона призвал их сделать кадровую политику более прозрачной.

На данный момент на должность министра экономики и территориального развития Свердловской области подали заявки 11 человек, а на пост министра инвестиции и развития — 25. Еще два кандидата решили подать документы сразу на обе должности. В конкурсе всего принимают участие 38 человек. Средний возраст «будущих министров» от 30 до 45 лет. Большая часть отметила, что имеет стаж работы в управленческой сфере свыше 10 лет. У четверых претендентов имеется ученая степень.

Уже 10 и 15 ноября потенциальные министры пройдут тестирование, представят презентацию и защитят концепцию по развитию области в сфере инвестиций и экономики. Кандидатов будет оценивать экспертная комиссия — первые заместители губернатора, представители администрации главы региона и представители научных, образовательных организаций.

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