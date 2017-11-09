На посты двух свердловских министров претендуют 38 человек
В Свердловской области на должность министров экономики и инвестиций претендуют уже 38 человек.
В Свердловской области на должность министров экономики и инвестиций претендуют уже 38 человек.
Отметим, что в начале месяца кандидатов было восемь.
Евгений Куйвашев первый среди губернаторов выполнил «задание» от Владимира Путина по открытому отбору кадров, объявив конкурс на посты министров. Путин на встрече с избранными главами региона призвал их сделать кадровую политику более прозрачной.
На данный момент на должность министра экономики и территориального развития Свердловской области подали заявки 11 человек, а на пост министра инвестиции и развития — 25. Еще два кандидата решили подать документы сразу на обе должности. В конкурсе всего принимают участие 38 человек. Средний возраст «будущих министров» от 30 до 45 лет. Большая часть отметила, что имеет стаж работы в управленческой сфере свыше 10 лет. У четверых претендентов имеется ученая степень.
Уже 10 и 15 ноября потенциальные министры пройдут тестирование, представят презентацию и защитят концепцию по развитию области в сфере инвестиций и экономики. Кандидатов будет оценивать экспертная комиссия — первые заместители губернатора, представители администрации главы региона и представители научных, образовательных организаций.