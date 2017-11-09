Дубровский пообещал выдать по полмиллиона победителям Сурдлимпиады в Турции

Как сообщает пресс-служба главы региона, для тренеров предусмотрена выплата в размере 250 тысяч рублей, если их воспитанник занял первое место, 150 тысяч рублей — второе и 75 тысяч рублей — третье. Впрочем, поощрение ждет не только победителей и призеров: каждый южноуральский участник Сурдлимпиады получит 100 тысяч рублей.

Напомним, на сурдлимпийских играх, которые проходили с 18 по 30 июля в турецком городе Самсун, честь России защищали девять южноуральцев. Награды в копилку нашей команды принесли пять спортсменов. В дзюдо в личном первенстве «золото» завоевала Наталья Дроздова, «серебро» — Алина Поздеева. В командных соревнованиях серебряные награды выиграли Наталья Дроздова, Жанна Кузнецова и Ростислав Берк. «Золото» в эстафете по легкой атлетике добыл Артур Абдрахманов.

«По сравнению с прошлыми играми, количество наград представителей Южного Урала на Сурдлимпиаде увеличилось вдвое. Это очень хороший результат, он говорит о росте уровня мастерства наших спортсменов», — отметил Борис Дубровский..