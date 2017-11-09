Названа дата встречи Путина и Трампа

Источник: РИА Новости

По его словам, «время сейчас согласовывается».

Ранее глава МИД Сергей Лавров говорил, что Путин готов встретиться с Трампом на полях саммита АТЭС во Вьетнаме, который пройдет 10—11 ноября .

До этого президент США назвал возможные переговоры с российским лидером важными. По его словам, Москва может помочь усилить давление на Пхеньян. Помимо этого, он намеревается обсудить с Путиным мирное урегулирование на Украине.

Последний раз лидеры общались на полях саммита G20 в Германии в июле.