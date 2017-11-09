Президент Молдовы отправился с визитом в Армению

«Вылетаю с двухдневным официальным визитом в Армению. За 26 лет независимости это первый официальный визит президента страны в Армению. Рабочая повестка визита включает ряд встреч с высокопоставленными официальными лицами, в том числе с президентом Армении Сержем Саргсяном, с председателем Национального собрания Ара Баблояном, с премьер-министром Кареном Карапетяном и другими официальными лицами», — написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.