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10:25 (мск), источник: Sputnik.md

Президент Молдовы отправился с визитом в Армению

КИШИНЕВ, 9 ноя — Sputnik. Президент Игорь Додон отправился с первым за время независимости республики официальным визитом в Армению.

Источник: Sputnik.md

«Вылетаю с двухдневным официальным визитом в Армению. За 26 лет независимости это первый официальный визит президента страны в Армению. Рабочая повестка визита включает ряд встреч с высокопоставленными официальными лицами, в том числе с президентом Армении Сержем Саргсяном, с председателем Национального собрания Ара Баблояном, с премьер-министром Кареном Карапетяном и другими официальными лицами», — написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.

Молдавский лидер отметил, что Армения — член ЕАЭС и вскоре подпишет соглашение о сотрудничестве с ЕС. Это, по словам Додона, интересный опыт для нашей страны.

«Уверен, что предстоящий визит, а также двусторонние встречи, которые состоятся в Ереване, будут всемерно способствовать дальнейшей консолидации дружбы и сотрудничества между нашими государствами», — добавил Додон.

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