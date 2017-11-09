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11:42 (мск), источник: ТАСС

В Новосибирской области планируют создать совет экс-губернаторов

В Новосибирске сейчас проживают четыре бывших главы региона.

НОВОСИБИРСК, 9 ноября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников планирует создать совет, в который войдут бывшие руководители региона. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

«Я постараюсь максимально вовлечь их (экс-губернаторов — прим. ТАСС) в какое-то взаимодействие, по крайней мере какое-то экспертное сопровождение. Собирать какой-то совет, может быть, послушать мнение по разным вопросам, которое у них, безусловно, есть. Я намерен с ними встретиться, буду приглашать их и даже просить о такой возможности — встретиться со мной», — сказал Травников.

Сейчас в Новосибирске проживают четыре бывших губернатора. Ранее Владимир Городецкий (был главой региона в 2014—2017 годах), отвечая на вопрос журналистов о возможной организации клуба бывших руководителей региона, сказал, что подумает над такой возможностью.

Президент РФ Владимир Путин 6 октября согласовал отставку Городецкого, которому в июле исполнилось 69 лет. Врио главы региона назначен 46-летний Травников. До этого он работал заместителем губернатора Вологодской области, заместителем полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, а в 2016 году стал мэром Вологды.

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