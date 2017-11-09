В Новосибирской области планируют создать совет экс-губернаторов
В Новосибирске сейчас проживают четыре бывших главы региона.
В Новосибирске сейчас проживают четыре бывших главы региона.
НОВОСИБИРСК, 9 ноября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников планирует создать совет, в который войдут бывшие руководители региона. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.
«Я постараюсь максимально вовлечь их (экс-губернаторов — прим. ТАСС) в
Сейчас в Новосибирске проживают четыре бывших губернатора. Ранее Владимир Городецкий (был главой региона в 2014—2017 годах), отвечая на вопрос журналистов о возможной организации клуба бывших руководителей региона, сказал, что подумает над такой возможностью.
Президент РФ Владимир Путин 6 октября согласовал отставку Городецкого, которому в июле исполнилось 69 лет. Врио главы региона назначен 46-летний Травников. До этого он работал заместителем губернатора Вологодской области, заместителем полпреда президента РФ в