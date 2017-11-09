В Новосибирской области планируют создать совет экс-губернаторов

НОВОСИБИРСК, 9 ноября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников планирует создать совет, в который войдут бывшие руководители региона. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

«Я постараюсь максимально вовлечь их (экс-губернаторов — прим. ТАСС) в какое-то взаимодействие, по крайней мере какое-то экспертное сопровождение. Собирать какой-то совет, может быть, послушать мнение по разным вопросам, которое у них, безусловно, есть. Я намерен с ними встретиться, буду приглашать их и даже просить о такой возможности — встретиться со мной», — сказал Травников.

Сейчас в Новосибирске проживают четыре бывших губернатора. Ранее Владимир Городецкий (был главой региона в 2014—2017 годах), отвечая на вопрос журналистов о возможной организации клуба бывших руководителей региона, сказал, что подумает над такой возможностью.