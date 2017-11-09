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10:48 (мск), источник: AmurMedia.ru

Доступность авиаперевозок с Дальнего Востока обсудили в Правительстве РФ

Как отметил Дмитрий Медведев, тема эта важная и постоянное внимание ей уделяют и президент, и правительство.

Хабаровск, 9 ноября, AmurMedia.

Вопросы совершенствования регулирования пассажирских перевозок, в том числе из регионов Дальнего Востока, рассматривались на совещании председателя правительства России Дмитрия Медведева. Как отметил премьер, тема совершенствования пассажирских авиаперевозок — «важная, сложная, постоянное внимание ей уделяют и президент, и правительство, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе минвостокразвития.

«За последние годы мы довольно неплохо продвинулись вперёд в части совершенствования регулирования отдельных вопросов авиационного движения. Кроме того, приняли важнейшие для наших людей решения, касающиеся субсидирования авиаперевозок из отдельных регионов. Это позволило увеличить пассажиропоток, сделало более доступными пассажирские перевозки из дальних регионов нашей страны — из Сибири, Дальнего Востока — по наиболее популярным направлениям, я имею в виду в места отдыха, на море. В целом это позволило активизировать пассажиропоток, перевозки авиационным транспортом по важнейшим направлениям в стране», — сообщил председатель правительства России Дмитрий Медведев.

Вместе с тем председатель правительства России обозначил ряд проблем в отрасли. «Были даны поручения Президентом и мной — подготовить предложения по проведению мониторинга финансово-экономического состояния авиаперевозчиков, поскольку это действительно проблемная сфера. В рамках этой работы был подготовлен план», — отметил он.

Первый блок плана, по словам Дмитрия Медведева, связан с повышением качества контроля за авиаперевозчиками. «Перевозчиков у нас достаточно много, если сравнивать ситуацию с аналогичными формами транспортной деятельности в других, сопоставимых, то есть достаточно крупных странах в мире. Поэтому мы будем дополнительно отслеживать показатели компаний, которые активно наращивают свой авиапарк. Вроде бы и неплохо, когда авиапарк растёт, но, к сожалению, иногда это свидетельствует не о развитии авиакомпании, а о том, что авиакомпания постоянно берёт в лизинг новые самолёты, продаёт на них билеты, чтобы покрыть расходы на эксплуатацию уже имеющихся. Таким образом, возникает, по сути, пирамида, которая в конце концов заканчивается весьма и весьма прискорбно. Поэтому этот показатель нужно обязательно анализировать», — считает премьер.

Второй блок плана регулирует отношения пассажиров и перевозчиков. «Здесь речь пойдёт прежде всего о людях, которые оказались в заграничных аэропортах при задержке авиарейсов, — чтобы они не оставались без гостиниц, без питания. Нужно сделать всё, чтобы авиаперевозчики исполняли свои обязательства перед пассажирами», — сказал Дмитрий Медведев.

Как уточнил председатель правительства России, был предложен «целый ряд иных нормативных предложений, касающихся регулирования ситуации в целом, ответственности, отдельного ряда параметров, связанных с исполнением договора о перевозке воздушным транспортом, который заключается с каждым пассажиром на воздушном транспорте».

В 2018 году правительство России должно обеспечить в приоритетном порядке из федерального бюджета средства на предоставление в течение всего года субсидий на обеспечение доступности воздушных перевозок с Дальнего Востока в европейскую часть страны и обратно. Соответствующее поручение подписал президент России по итогам прошедшего во Владивостоке президиума Государственного совета.

«Транспортная доступность — один из самых актуальных вопросов для Дальнего Востока. Полноценное развитие региона, занимающего более трети страны, невозможно без преодоления существующих инфраструктурных ограничений. Один из самых острых вопросов — связь Дальнего Востока с европейской частью страны. Для того, чтобы дальневосточники могли больше и по доступным ценам летать, а на Дальний Восток прилетать жители европейской части России Минвостокразвития внесло предложения о предоставления субсидий авиаперевозок с Дальнего Востока в европейскую часть и обратно на долгосрочной основе», — отметил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

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