Тодоров одобрил отсутствие программы у кандидатов в мэры Омска

За счет отсутствия данного требования изменился и порядок проведения собеседований с кандидатами, на которых последние как раз и презентовали свои программы. Теперь претенденты на пост градоначальника не будут выступать со вступительными речами, а будут отвечать на вопросы выборщиков.

«То, что решение суда есть о необязательности программы, может быть, и хорошо. Вспомните нашу учебу в вузе: садишься к учителю, а он говорит — отложи всё, что написал, и ответь мне на вопрос. Если на вопрос отвечаешь, он понимает, что этот человек во всем разбирается. Мы шаг вперед сделали — мы неформально к этому подошли. Не дай Бог, в мэры пройдет тот, у кого программа есть, и не пройдет тот, у кого программы нет — это принципиально неправильно», — прокомментировал председатель конкурсной комиссии Сергей Тодоров.