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11:01 (мск), источник: Pro Город Самара

Путину представили разработанного самарскими учеными робота-хирурга по имени «Ломоносов»

Президент России Владимир Путин оценил совместную разработку трех вузов страны СамГМУ, МГМСУ и МГТУ «СТАНКИН» — роботизированный комплекс малоинвазивной хирургии, который получил название «Ломоносов», сообщает пресс-служба самарского вуза.

Источник: smuit.ru

«Ломоносов» представляет собой робота-манипулятора, который находится возле операционного стола и по заданной оператором программе способен проводить хирургическое вмешательство. Созданный прототип робота-хирурга ввинчивает болты в заданные точки позвонков манекена. Хирургический рез «Ломоносова» в 7−10 раз точнее человеческого.

«Уникальность разработки в том, что на одной платформе будет реализована многозадачность, которая необходима в операционной. Роботизированный комплекс сможет выполнять операции с точностью до миллиметра — это и разрез, и наложение швов, и установка импланта», — комментирует проректор по лечебной работе МГМСУ имени А. И. Евдокимова Олег Левченко.

Предполагается, что прототип для использования в клинических условиях будет готов к 2019 году.

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