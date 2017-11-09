Путину представили разработанного самарскими учеными робота-хирурга по имени «Ломоносов»

«Ломоносов» представляет собой робота-манипулятора, который находится возле операционного стола и по заданной оператором программе способен проводить хирургическое вмешательство. Созданный прототип робота-хирурга ввинчивает болты в заданные точки позвонков манекена. Хирургический рез «Ломоносова» в 7−10 раз точнее человеческого.

«Уникальность разработки в том, что на одной платформе будет реализована многозадачность, которая необходима в операционной. Роботизированный комплекс сможет выполнять операции с точностью до миллиметра — это и разрез, и наложение швов, и установка импланта», — комментирует проректор по лечебной работе МГМСУ имени А. И. Евдокимова Олег Левченко.