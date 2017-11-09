В России предложили снимать отпечатки пальцев у безвизовых мигрантов

Источник: Podrobno.uz

Об этом, выступая в ходе правительственного часа в Государственной думе, рассказал министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, передает РБК.

«Планируется распространить дактилоскопию и фотографирование на всех иностранцев, кто прибыл в Россию в безвизовом порядке на срок, превышающий 30 дней», — сказал он. В настоящий момент ведомство, как уточнил министр, разрабатывает соответствующие поправки в законодательство.

При этом введение обязательной дактилоскопии для всех въезжающих в Россию иностранцев, по словам Колокольцева, станет возможным только при дополнительном бюджетном финансировании.

«Осуществляется разработка нескольких законопроектов, первый из них направлен на устранение возможности постановки на фиктивный миграционный учет», — также добавил Колокольцев. Согласно инициативе ведомства, также «планируется предоставить принимающей стороне право снять с учета иностранца после убытия».

Дактилоскопия иностранцев из безвизовых стран позволит выявить лиц, нарушивших миграционное законодательство, заявил РБК специалист по миграционному законодательству Рустам Касимов. По его словам, дактилоскопию уже проводят в Главном управлении по вопросам миграции МВД России при сдаче документов на получение миграционного патента, разрешения на временное проживание и вида на жительство. .

«В аэропортах могут поставить сканеры и сверять отпечатки пальцев с данными, которые уже есть у органов ГУВМ. Соответственно, нужно подключить пограничников к этой базе. А координация наших органов — непростое дело», — считает Касимов. По его словам, если вводить дактилоскопию при въезде, надо распространять ее на всех иностранцев.