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11:06 (мск), источник: Newslab.ru

Еще один краевой чиновник станет заместителем мэра Красноярска

Главой департамента муниципального имущества станет руководитель краевого агентства госимущества.

Источник: Reuters

Руководителем департамента муниципального имущества и земельных отношений Красноярска может стать Наталья Павлович. Ее кандидатуру мэр города Сергей Ерёмин сегодня представит депутатам горсовета, сообщает пресс-служба городского парламента.

Окончательное решение о назначении Павлович будет приниматься на сессии горсовета, которая состоится 14 ноября.

До этого назначения Наталья Павлович занимала должность заместителя руководителя агентства по управлению госимуществом Красноярского края. По официальным документам в 2016 года она заработала порядка 895 тысяч рублей. В ее собственности числятся: квартира площадью 55,4 кв.м. и автомобиль HYUNDAI SOLARIS.

Какая судьба ждет Максима Несанова, который исполнял обязанности руководителя департамента муниципального имущества после смерти его прежнего главы Юрия Парыгина, в пресс-службе мэрии пояснить не смогли.

Наталья Павлович может стать вторым бывшим коллегой Ерёмина по краевой власти, которого мэр привел в горадминистрацию — пару дней назад он представил депутатам горсовета, как еще одного первого заместителя, руководителя краевого предприятия «Красноярскавтотранс» Алексея Давыдова.

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