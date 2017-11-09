Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: В обход Суэца- новый коридор РФ «оживает» к досаде прибалтов
Болезни от еды: чем опасен западный тип питания
Эксперты рассказали, что случится с курсом рубля в ноябре
Пожизнено лишенную прав Багдасарян вновь оштрафовали за вождение
Запад ответил на наложенное Россией вето в Совбезе ООН
Сергей Шнуров эпохи Возрождения: оперный хайп в Мариинке Фронтмен «Ленинграда» сыграл главного героя в опере про итальянского скульптора и ювелира Бенвенуто Челлини
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня»
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
Рудова снялась обнаженной в фотосессии на крыше – СМИ
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» — СМИ
Кончаловский считает, что мужчины «должны приставать к женщинам»
Светлана Ходченкова затмила всех на вечере в Москве (фото)
СМИ: обнародованы итоги боя F-35 и советского ЗРК С-200 в Сирии
Власти решили в Крыму строить авианосцы - СМИ
Самый страшный долгострой Москвы решили снести (фото)
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
Фоторепортажи
10Последствия тайфуна Дамри
15Новые фотографии природы конкурса National Geographic
11:32 (мск), источник: ИА REGNUM

Новосибирскому экс-губернатору компенсируют только неиспользованный отпуск

Размер компенсации в пресс-службе правительства не называют, хотя ранее фигурировала сумма в 1,5 млн рублей.

Источник: РИА "Новости"

Никаких денежных выплат кроме компенсации за неиспользованные дни отпуска бывший губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий не получит. Об этом «Коммерсанту» заявили в региональном правительстве.

«Суммарная продолжительность отпусков, за которые была выплачена денежная компенсация, составила 147 календарных дней. Никаких иных компенсационных выплат при прекращении полномочий губернатора в связи с отставкой по собственному желанию действующим законодательством Российской Федерации и Новосибирской области не предусмотрено и не производилось», — заявили в правительстве, при этом не уточнив, о какой сумме идёт речь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, представителей новосибирской общественности возмутила цифра в 1,5 млн рублей, которую предполагалось выплатить экс-губернатору региона Владимиру Городецкому в связи с его досрочной отставкой. Именно эта цифра фигурировала в пояснительной записке к проекту закона «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

В то же время, декан факультета государственного сектора НГУЭУ Андрей Макарцев отмечал, что эти выплаты нельзя в полной мере назвать «золотым парашютом».

Как сообщал ИА REGNUM, заложенная в пояснительной записке к проекту закона формулировка обоснования суммы позволяет сделать вывод, что речь может идти об обязательных выплатах лицу, прекратившему исполнение полномочий главы субъекта.

Временно исполняющим обязанности главы Новосибирской области был назначен Андрей Травников.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Скончался актер Дмитрий Марьянов — биография
Будущих губернаторов проверили под колесами БТР
Собчак поддержала антироссийские санкции США
Названа дата встречи Путина и Трампа
Роскомнадзор выступил против биометрической идентификации детей
Новый двигатель ракеты Falcon взорвался во время испытаний
МВД уволило руководителей полковника Захарченко
СК возбудил второе дело по ДТП с автобусом под Ярославлем
Спорт
Россия близка к потере пяти медалей Сочи-2014 Очередной допинговый скандал может лишить россиян олимпийских наград в бобслее, конькобежном спорте и скелетоне
Авто
Ну почти кроссовер: тестируем новый Kia за 775 тысяч рублей Если хочешь быть успешным у нас, то просто обязан иметь в гамме доступную модель с имиджем SUV
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко Звезда фильмов «Как молоды мы были» и «Украина, гудбай» скончался в возрасте 52 лет
Недвижимость
Самый страшный долгострой Москвы начнут сносить в ближайшее время
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
«Москва-Сити» привлек постояльцев
Квартиросъемщикам предоставят налоговый вычет
Леди
Как девушкам избавиться от бакне (фото) Это статья для тех, кто уже купил платье с вырезом на спине и не ожидает подвоха. А зря.
Дети
«Особенная» дочь Ирины Хакамады устроила рэп-баттл с женихом Молодые люди зачитали речитатив на тему грядущей свадьбы.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь