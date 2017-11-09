Новосибирскому экс-губернатору компенсируют только неиспользованный отпуск
Размер компенсации в
Размер компенсации в
Никаких денежных выплат кроме компенсации за неиспользованные дни отпуска бывший губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий не получит. Об этом «Коммерсанту» заявили в региональном правительстве.
«Суммарная продолжительность отпусков, за которые была выплачена денежная компенсация, составила 147 календарных дней. Никаких иных компенсационных выплат при прекращении полномочий губернатора в связи с отставкой по собственному желанию действующим законодательством Российской Федерации и Новосибирской области не предусмотрено и не производилось», — заявили в правительстве, при этом не уточнив, о какой сумме идёт речь.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, представителей новосибирской общественности возмутила цифра в 1,5 млн рублей, которую предполагалось выплатить
В то же время, декан факультета государственного сектора НГУЭУ Андрей Макарцев отмечал, что эти выплаты нельзя в полной мере назвать «золотым парашютом».
Как сообщал ИА REGNUM, заложенная в пояснительной записке к проекту закона формулировка обоснования суммы позволяет сделать вывод, что речь может идти об обязательных выплатах лицу, прекратившему исполнение полномочий главы субъекта.
Временно исполняющим обязанности главы Новосибирской области был назначен Андрей Травников.