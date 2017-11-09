Новосибирскому экс-губернатору компенсируют только неиспользованный отпуск

Источник: РИА "Новости"

Никаких денежных выплат кроме компенсации за неиспользованные дни отпуска бывший губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий не получит. Об этом «Коммерсанту» заявили в региональном правительстве.

«Суммарная продолжительность отпусков, за которые была выплачена денежная компенсация, составила 147 календарных дней. Никаких иных компенсационных выплат при прекращении полномочий губернатора в связи с отставкой по собственному желанию действующим законодательством Российской Федерации и Новосибирской области не предусмотрено и не производилось», — заявили в правительстве, при этом не уточнив, о какой сумме идёт речь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, представителей новосибирской общественности возмутила цифра в 1,5 млн рублей, которую предполагалось выплатить экс-губернатору региона Владимиру Городецкому в связи с его досрочной отставкой. Именно эта цифра фигурировала в пояснительной записке к проекту закона «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

В то же время, декан факультета государственного сектора НГУЭУ Андрей Макарцев отмечал, что эти выплаты нельзя в полной мере назвать «золотым парашютом».

Как сообщал ИА REGNUM, заложенная в пояснительной записке к проекту закона формулировка обоснования суммы позволяет сделать вывод, что речь может идти об обязательных выплатах лицу, прекратившему исполнение полномочий главы субъекта.