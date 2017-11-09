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11:58 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Мэра Барабинска отправили в отставку единогласно

В Барабинске завершилось заседание Горсовета, депутаты приняли отставку действующего главы города Максима Овсянникова, передаёт корреспондент «Вестей».

Мэра Барабинска отправили в отставку единогласно, об этом сообщает корреспондент «Вестей» с заседания Горсовета.

Напомним, заявление об отставке Максима Овсянников в соцсети сегодня опубликовал депутат Константин Терещенко.

Ранее сообщалось, что Максим Овсянников стал фигурантом уголовного дела, его подозревают в халатности, ненадлежащем исполнении своих обязанностей, повлекшем нарушение прав граждан.

По данным следствия, речь идет о невыполнении региональной программы по переселению граждан из аварийного жилья. 46 квартир люди не получили до сих пор, хотя все сроки вышли еще в июле 2014 года. Строительство дома не завершили, а возведенный объект имеет множество дефектов строительных конструкций. Несмотря на это, говорится в сообщении Следственного комитета, глава администрации города Барабинска согласовывал застройщику оплату выполненных работ на сумму свыше 37 миллионов рублей.

Местные жители собрали три тысячи подписей с требованием отставки местного главы. Программа переселения из ветхого жилья как раз и была одной из основных претензий. Свое обращение барабинцы отправили Президенту, губернатору и спикеру регионального Заксобрания.

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