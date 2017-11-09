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11:57 (мск), источник: БЕЛТА

Поправки в закон о пенсионном обеспечении приняты белорусскими депутатами в первом чтении

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские депутаты сегодня на заседании приняли в первом чтении поправки в закон о пенсионном обеспечении, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

Поправки в действующее законодательство предусматривают уменьшение продолжительности стажа работы с уплатой страховых взносов для граждан, которые осуществляли уход за инвалидом I группы либо ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, а также за лицами, достигшими 80-летнего возраста. Такие граждане будут иметь право на трудовую пенсию по возрасту при наличии не менее 10 лет страхового стажа и общего стажа работы не менее 40 лет у мужчин и 35 лет у женщин.

Продолжительность стажа работы с уплатой обязательных страховых взносов также уменьшается для граждан, которые длительное время (не менее 10 лет) проходили военную службу (службу в военизированных организациях), но не имеют права на пенсию по законодательству о пенсионном обеспечении военнослужащих.

Право на трудовую пенсию по возрасту предусмотрено предоставить этой категории граждан при наличии не менее 10 лет страхового стажа и общего стажа работы не менее 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин.

Законопроект приводит законодательство в соответствие с принятым ранее с указом Президента № 233 «О пенсионном обеспечении отдельных категорий граждан» (подписан 29 июня 2017 года).

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