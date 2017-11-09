Роскомнадзор выступил против биометрической идентификации детей

Источник: AP 2017

«Сегодня уже некоторые производители настроены серьёзно на внедрение голосовой аутентификации. Разумеется, необходимо обеспечить информированное согласие пользователей на такую аутентификацию и полностью исключить биометрическую идентификацию детей и подростков до достижения ими дееспособного возраста», — сказал он, выступая на конференции «Защита персональных данных».

В настоящее время в России обсуждается внедрение биометрической идентификации, в частности, при оказании банковских услуг. Так, для удаленной идентификации клиентов банков планируется использовать Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется для предоставления гражданам государственных услуг в электронном виде.