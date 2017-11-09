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11:53 (мск), источник: РИА Новости

Роскомнадзор выступил против биометрической идентификации детей

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Глава Роскомнадзора Александр Жаров считает, что в РФ следует исключить возможность биометрической идентификации несовершеннолетних.

Источник: AP 2017

«Сегодня уже некоторые производители настроены серьёзно на внедрение голосовой аутентификации. Разумеется, необходимо обеспечить информированное согласие пользователей на такую аутентификацию и полностью исключить биометрическую идентификацию детей и подростков до достижения ими дееспособного возраста», — сказал он, выступая на конференции «Защита персональных данных».

В настоящее время в России обсуждается внедрение биометрической идентификации, в частности, при оказании банковских услуг. Так, для удаленной идентификации клиентов банков планируется использовать Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется для предоставления гражданам государственных услуг в электронном виде.

Именно на базе этой системы планируется создать единую биометрическую базу. Такая база уже получила поддержку депутатов — Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет с помощью биометрических данных осуществлять удаленную идентификацию потенциальных клиентов банков.

Банки России хотят ввести в банкоматах идентификацию по лицу
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25 мая© Ньюстюб
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