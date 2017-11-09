Обновленная версия декрета № 3 находится в Администрации Президента — Костевич

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«Обновленная версия декрета № 3 находится в Администрации Президента», — сказала руководитель ведомства. «Мы уже неоднократно говорили, что обновленная версия декрета направлена прежде всего на содействие и стимулирование занятости, на активную политику занятости по отношению к тем гражданам, которые действительно хотят работать», — подчеркнула Ирина Костевич.

По словам министра, новый проект документа в том числе направлен на выход из тени тех, кто занимается скрытой занятостью.