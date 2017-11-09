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11:53 (мск), источник: БЕЛТА

Обновленная версия декрета № 3 находится в Администрации Президента — Костевич

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обновленная версия декрета № 3 находится в Администрации Президента Беларуси, заявила сегодня журналистам министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Обновленная версия декрета № 3 находится в Администрации Президента», — сказала руководитель ведомства. «Мы уже неоднократно говорили, что обновленная версия декрета направлена прежде всего на содействие и стимулирование занятости, на активную политику занятости по отношению к тем гражданам, которые действительно хотят работать», — подчеркнула Ирина Костевич.

По словам министра, новый проект документа в том числе направлен на выход из тени тех, кто занимается скрытой занятостью.

«Чтобы действительно вывести этих людей на рынок труда, в первую очередь мы планируем полное возмещение тех затрат, которые сегодня льготируются со стороны государства. Какие это будут услуги, конечно, будет еще рассматриваться», — добавила Ирина Костевич.

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