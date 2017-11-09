Обновленная версия декрета № 3 находится в Администрации Президента — Костевич

«Обновленная версия декрета № 3 находится в Администрации Президента», — сказала руководитель ведомства. «Мы уже неоднократно говорили, что обновленная версия декрета направлена прежде всего на содействие и стимулирование занятости, на активную политику занятости по отношению к тем гражданам, которые действительно хотят работать», — подчеркнула Ирина Костевич.
По словам министра, новый проект документа в том числе направлен на выход из тени тех, кто занимается скрытой занятостью.
«Чтобы действительно вывести этих людей на рынок труда, в первую очередь мы планируем полное возмещение тех затрат, которые сегодня льготируются со стороны государства. Какие это будут услуги, конечно, будет еще рассматриваться», — добавила Ирина Костевич.