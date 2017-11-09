Первым заместителем главы Самары стал Владимир Терентьев

В администрации Самары вновь произошли небольшие кадровые изменения. Так, во вторник, 7 ноября, на должность первого заместителя главы Самары был назначен Владимир Терентьев, который до недавнего времени занимал пост заместителя мэра — руководителя аппарата администрации города. Как пишет «Самарская газета», на новой должности в круг его обязанностей войдет курирование вопросов экономики и финансов, социального блока, а также направлений культуры и спорта.