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13:05 (мск), источник: Pro Город Самара

Первым заместителем главы Самары стал Владимир Терентьев

На новом посту он будет курировать вопросы экономики и финансов, социальный блок, а также направления культуры и спорта.

Источник: Reuters

В администрации Самары вновь произошли небольшие кадровые изменения. Так, во вторник, 7 ноября, на должность первого заместителя главы Самары был назначен Владимир Терентьев, который до недавнего времени занимал пост заместителя мэра — руководителя аппарата администрации города. Как пишет «Самарская газета», на новой должности в круг его обязанностей войдет курирование вопросов экономики и финансов, социального блока, а также направлений культуры и спорта.

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