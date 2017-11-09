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12:08 (мск), источник: ИА REGNUM

Красноярский экс-губернатор подыскал себе работу

Ранее стало известно, что Виктор Толоконский «по совместительству» начал работать в новосибирском вузе.

Бывший губернатор Красноярского края Виктор Толоконский не считает для себя основной должность советника Высшей школы государственного управления Сибирского института управления РАНХиГС, которую вуз создал специально для него и даже выделил кабинет.

Об этом сам Толоконский рассказал порталу «Континент Сибирь», подчеркнув, что сейчас рассматривает для себя другую должность, о которой сообщит позже — до конца ноября.

Правда, к исполнению «некоторых функций» в образовательном учреждении, с которым у него заключён договор, Виктор Толоконский уже приступил. В высшей школе госуправления бывший губернатор Красноярского края будет заниматься организацией системы повышения квалификации управленческих кадров, проведением занятий и консультированием сотрудников института и внешних структур.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший глава Красноярского края Виктор Толоконский с 3 ноября 2017 года приступил к работе в должности советника школы управления Сибирского института управления РАНХиГС. Указанную должность была создана специально для него. Работать в вузе Виктор Толоконский будет «по совместительству».

Напомним, Виктор Толоконский 27 сентября 2017 года сообщил о том, что уходит в отставку. Заявление было сделано за несколько дней до официального сообщения на сайте Кремля.

Некоторые эксперты даже назвали поступок Толоконского «демаршем».

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