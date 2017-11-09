Врио губернатора Омской области Александр Бурков представил регион на межрегиональном форуме

Вчера, 8 ноября, на базе Южно-Уральского государственного университета начался XIV Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Омский регион на пленарном заседании представит Александр Бурков — врои губернатора Омской области. На встречи будут обсуждены политические вопросы, возможности сотрудничества между двумя странами, а также будут заключены важные партнерские соглашения.

Отметим, что участие в форуме принимают 60 ректоров из российских вузов и 40 руководителей высших учебных заведений из Казахстана. А также на мероприятии присутствуют министры образования и науки двух стран.

По словам президента Российского Союза ректоров, ректора Московского государственного университета им. Ломоносова Виктора Садовничий на мероприятии будут обсуждены вопросы, которые помогут сблизить университеты двух стран. Основной темой, которую обсуждали на форуме было развитие человеческого капитала.