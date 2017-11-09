Врио губернатора Омской области Александр Бурков представил регион на межрегиональном форуме
В мероприятии также примут участие Президент России Владимир Путин и Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
В мероприятии также примут участие Президент России Владимир Путин и Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Вчера, 8 ноября, на базе
Отметим, что участие в форуме принимают 60 ректоров из российских вузов и 40 руководителей высших учебных заведений из Казахстана. А также на мероприятии присутствуют министры образования и науки двух стран.
По словам президента Российского Союза ректоров, ректора Московского государственного университета им. Ломоносова Виктора Садовничий на мероприятии будут обсуждены вопросы, которые помогут сблизить университеты двух стран. Основной темой, которую обсуждали на форуме было развитие человеческого капитала.
Сегодня, 9 ноября, в здании нового завода «Русские электрические двигатели» пройдет деловая часть форума, в которой примут участие Президент Российской Федерации Владимир Путин и Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев.