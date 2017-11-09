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13:11 (мск), источник: Uzdaily.uz

Президент Узбекистана принял заместителя помощника Президента США

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 9 ноября принял заместителя помощника Президента США и старшого директора по делам Южной и Центральной Азии Лизу Кёртис.

Источник: Uzdaily.uz

По данным пресс-службы Посольства США в Узбекистане, стороны обсудили новую стратегию в Южной Азии и двустороннее сотрудничество.

Госпожа Кёртис признала недавний прогресс Узбекистана в экономической реформе, справедливой трудовой практике и улучшении региональных отношений.

Стороны обсудили теракт, произошедший 31 октября в Нью-Йорке и договорились об углубленном сотрудничестве в борьбе с угрозами.

Лиза Кёртис заявила, что Соединенные Штаты привержены сотрудничеству с правительством Узбекистана и партнерами по всему региону в целях обеспечения мира и стабильности.

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