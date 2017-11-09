Президент Узбекистана принял заместителя помощника Президента США

Источник: Uzdaily.uz

По данным пресс-службы Посольства США в Узбекистане, стороны обсудили новую стратегию в Южной Азии и двустороннее сотрудничество.

Госпожа Кёртис признала недавний прогресс Узбекистана в экономической реформе, справедливой трудовой практике и улучшении региональных отношений.

Стороны обсудили теракт, произошедший 31 октября в Нью-Йорке и договорились об углубленном сотрудничестве в борьбе с угрозами.