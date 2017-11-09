Вице-спикер парламента Крыма считает слова Собчак о санкциях глупостью

Источник: РИА Новости

Ранее Собчак в интервью телеканалу CNN заявила, что поддерживает антироссийские санкции со стороны США. По ее мнению, Россия нарушила нормы международного права, согласно которому «Крым — украинский». При этом, по ее словам, США должны разделять в своей санкционной политике власти РФ и обычных граждан.

По словам вице-спикера крымского парламента, непонятно, с какой целью Собчак выступает с подобными заявлениями. «Или она не понимает, что происходит в мире, или эти заявления — пиар-ход и желание заработать себе какие-то плюсы. Но это глупость неимоверная. Это, наверное, единственный человек во всей России, который это говорит» Фикс

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».