В Госсовет РТ внесли законопроект о размещении мусоросжигательных заводов

Проект изменений в Экологический кодекс Татарстана, предусматривающий нормы размещения мусоросжигательных заводов (МСЗ), внесен 9 ноября в парламент Татарстана.

Автор законопроекта депутат Госсовета РТ от КПРФ Артем Прокофьев предлагает ввести в Экологический кодекс РТ запрет строительства мусоросжигательных заводов на территории населенных пунктов с населением свыше 100 тысяч человек. А также запретить размещение мусоросжигательного завода на расстоянии ближе, чем 10 километров от границ населенных пунктов, с населением свыше 500 тысяч человек. Кроме того, проект предусматривает введение нормы «решение о размещении МСЗ принимать с учетом мнения населения Татарстана, выраженного на референдуме, а также принять меры по недопущению размещения мусоросжигательных заводов на территории крупных населенных пунктов республики».

В июле 2017 года стартовал пилотный проект «Энергия из отходов», предполагающий строительство одного мусоросжигательного завода на территории РТ и четырех в Московской области. Этот проект осуществляется в рамках национального приоритетного проекта «Чистая страна» по приоритету «Отходы». Именно этот проект вызвал больше всего нареканий со стороны экспертов и протест жителей нашей республики и районов Подмосковья, где запланировано строительство, говорится в пояснительной записке к законопроекту.