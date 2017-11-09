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16:31 (мск), источник: АиФ Казань

В Госсовет РТ внесли законопроект о размещении мусоросжигательных заводов

Депутат от КПРФ Артем Прокофьев предлагает принимать решение о размещении мусоросжигательных заводов в городах и других населенных пунктах только по результатам референдума.

Проект изменений в Экологический кодекс Татарстана, предусматривающий нормы размещения мусоросжигательных заводов (МСЗ), внесен 9 ноября в парламент Татарстана.

Автор законопроекта депутат Госсовета РТ от КПРФ Артем Прокофьев предлагает ввести в Экологический кодекс РТ запрет строительства мусоросжигательных заводов на территории населенных пунктов с населением свыше 100 тысяч человек. А также запретить размещение мусоросжигательного завода на расстоянии ближе, чем 10 километров от границ населенных пунктов, с населением свыше 500 тысяч человек. Кроме того, проект предусматривает введение нормы «решение о размещении МСЗ принимать с учетом мнения населения Татарстана, выраженного на референдуме, а также принять меры по недопущению размещения мусоросжигательных заводов на территории крупных населенных пунктов республики».

В июле 2017 года стартовал пилотный проект «Энергия из отходов», предполагающий строительство одного мусоросжигательного завода на территории РТ и четырех в Московской области. Этот проект осуществляется в рамках национального приоритетного проекта «Чистая страна» по приоритету «Отходы». Именно этот проект вызвал больше всего нареканий со стороны экспертов и протест жителей нашей республики и районов Подмосковья, где запланировано строительство, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Автор законопроекта ссылается на мнение экспертов, утверждающих, что сделанный в программе упор на мусоросжигание ставит крест на развитии в стране технологий раздельного сбора и последующей переработки отходов — самого перспективного пути, по которому идет весь развитый мир. Простые же граждане опасаются вредного влияния МСЗ на здоровье человека, через вдыхание воздуха, содержащего выбросы от сжигания мусора, и потребляя продукты питания, полученные с загрязненных территорий.

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