Губернатор провел рабочую встречу с митрополитом Германом

В рабочем совещании также принял участие художник-иконописец Дмитрий Хартунг. В ходе рабочей встречи были затронуты вопросы внутреннего убранства строящегося храма Александра Невского.

Напомним, в феврале 2016 года по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла компания «Приволжтрансстрой» приступила к реализации проекта по возведению разрушенного до войны Александро-Невского собора. Попечительский совет по возведению храма по предложению митрополита Волгоградского и Камышинского Германа возглавил губернатор Андрей Бочаров.