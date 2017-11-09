Губернатор провел рабочую встречу с митрополитом Германом
Глава региона Андрей Бочаров и митрополит Волгоградский и Камышинский Герман обсудили следующие этапы воссоздания собора святого Александра Невского в Волгограде.
Глава региона Андрей Бочаров и митрополит Волгоградский и Камышинский Герман обсудили следующие этапы воссоздания собора святого Александра Невского в Волгограде.
В рабочем совещании также принял участие
Напомним, в феврале 2016 года по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла компания «Приволжтрансстрой» приступила к реализации проекта по возведению разрушенного до войны
В строящемся соборе в сентябре этого года уже прошла божественная литургия. Для этих целей из Казанского собора была принесена мироточивая икона Пресвятой Богородицы «Умягчение злых сердец».