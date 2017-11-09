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17:41 (мск), источник: РИАЦ

Губернатор провел рабочую встречу с митрополитом Германом

Глава региона Андрей Бочаров и митрополит Волгоградский и Камышинский Герман обсудили следующие этапы воссоздания собора святого Александра Невского в Волгограде.

В рабочем совещании также принял участие художник-иконописец Дмитрий Хартунг. В ходе рабочей встречи были затронуты вопросы внутреннего убранства строящегося храма Александра Невского.

Напомним, в феврале 2016 года по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла компания «Приволжтрансстрой» приступила к реализации проекта по возведению разрушенного до войны Александро-Невского собора. Попечительский совет по возведению храма по предложению митрополита Волгоградского и Камышинского Германа возглавил губернатор Андрей Бочаров.

В строящемся соборе в сентябре этого года уже прошла божественная литургия. Для этих целей из Казанского собора была принесена мироточивая икона Пресвятой Богородицы «Умягчение злых сердец».

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