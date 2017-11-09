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13:04 (мск), источник: Интерфакс

Роскомнадзор пресек обработку биологических данных россиян компанией Genetic-test

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU — Роскомнадзор прекратил обработку персональных биологических данных россиян компанией Genetic-test. Об этом сообщил глава ведомства Александр Жаров журналистам в четверг.

Источник: AP 2017
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«Есть такая компания Genetic-test, которая имела представительство на территории РФ. К нам в свое время обратились граждане, чьи биологические данные обрабатывались представительствами этой компании. Роскомнадзором была проведена большая работа, представительства локализовали свои данные в Дальневосточном округе. Но практически деятельность всех их была прекращена, и обработка персональных данных прекратилась», — сказал Жаров.

Он отметил, что передача персональных данных российских пользователей, тем более биологических и генетических, за территорию РФ, является административным нарушением. «И мы с этим боремся», — подчеркнул Жаров.

«Все остальное входит в компетенцию других органов, обладающих следственно-розыскными функциями, так как передача и торговля генетическими данными — чувствительная тема, они этим занимаются», — сказал глава Роскомнадзора.

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В конце октября президент РФ Владимир Путин рассказал о сборе биологического материала россиян и задался вопросом, каковы цели этого сбора. «По поводу того, что образы наших граждан — избирателей собираются кем-то, как-то используются, то образы-то ладно. Вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране, причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации», — заявил Путин на заседании Совета по правам человека при президенте РФ.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что сбор биологических материалов россиян был зафиксирован российскими спецслужбами.

Минувшим летом СМИ сообщили о планах американских военных закупить образцы рибонуклеиновой кислоты (РНК) — живых тканей россиян европеоидной расы. При этом СМИ ссылались на контракт ВВС США, который был размещен на портале правительственных тендеров.

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1 ноября© Ньюстюб
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