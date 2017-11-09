Роскомнадзор пресек обработку биологических данных россиян компанией Genetic-test
Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU — Роскомнадзор прекратил обработку персональных биологических данных россиян компанией
Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU — Роскомнадзор прекратил обработку персональных биологических данных россиян компанией
«Есть такая компания
Он отметил, что передача персональных данных российских пользователей, тем более биологических и генетических, за территорию РФ, является административным нарушением. «И мы с этим боремся», — подчеркнул Жаров.
«Все остальное входит в компетенцию других органов, обладающих
В конце октября президент РФ Владимир Путин рассказал о сборе биологического материала россиян и задался вопросом, каковы цели этого сбора. «По поводу того, что образы наших граждан — избирателей собираются
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Минувшим летом СМИ сообщили о планах американских военных закупить образцы рибонуклеиновой кислоты (РНК) — живых тканей россиян европеоидной расы. При этом СМИ ссылались на контракт ВВС США, который был размещен на портале правительственных тендеров.