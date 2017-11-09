Бывший красноярский губернатор Толоконский нашел новую работу
КРАСНОЯРСК, 9 ноя — РИА Новости.
КРАСНОЯРСК, 9 ноя — РИА Новости.
«Толоконский Виктор Александрович назначен советником Высшей школы государственного управления (ВШГУ) Сибирского института управления — филиала РАНХиГС при президенте РФ. Он уже вышел на работу», — сказал собеседник агентства.
В учреждении сообщили, что Толоконский будет включен в стратегическое консультирование развития ВШГУ, научных проектов и образовательных программ, реализуемых в Сибирском институте управления.
Виктор Толоконский объявил о своей отставке с поста губернатора Красноярского края в конце сентября на внеплановом совещании с кабмином и депутатами, вскоре президент РФ Владимир Путин освободил его от должности.