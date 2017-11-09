Двораковский посоветовал преемнику присягнуть губернатору

По мнению бывшего мэра Омска Вячеслава Двораковского, на федеральном уровне необходимо принять волевое решение о ликвидации местного самоуправления. Должна быть выстроена четкая вертикаль власти губернатор — мэр.

«Пожелал бы, чтобы новый мэр свято присягнул губернатору. А тот, в свою очередь, освободил мэра от всяких нападок и дал ему возможность нормально работать», — приводит слова Двораковского «Четверг».