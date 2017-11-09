Двораковский посоветовал преемнику присягнуть губернатору
Бывший мэр Омска Вячеслав Двораковский выступил с напутствием для нового градоначальника.
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Бывший мэр Омска Вячеслав Двораковский выступил с напутствием для нового градоначальника.
По мнению бывшего мэра Омска Вячеслава Двораковского, на федеральном уровне необходимо принять волевое решение о ликвидации местного самоуправления. Должна быть выстроена четкая вертикаль власти губернатор — мэр.
«Пожелал бы, чтобы новый мэр свято присягнул губернатору. А тот, в свою очередь, освободил мэра от всяких нападок и дал ему возможность нормально работать», — приводит слова Двораковского «Четверг».
Вячеслав Двораковский занимал пост мэра Омска с 2012 по 2017 год. Вошел в историю как последний избранный на прямых выборах градоначальник. Его преемника Омский городской Совет должен избрать в ноябре. Сейчас обязанности главы города исполняет Сергей Фролов.