Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Алена Кравец "уничтожила" любовника-альфонса подруги на шоу
Болезни от еды: чем опасен западный тип питания
Прокуратура выбрала наказание для сбившей "пьяного мальчика"
Адвокат Багдасарян объяснил, зачем подопечная снова села за руль
Адвокат назвал причину смерти дочери Людмилы Гурченко
Сергей Шнуров эпохи Возрождения: оперный хайп в Мариинке Фронтмен «Ленинграда» сыграл главного героя в опере про итальянского скульптора и ювелира Бенвенуто Челлини
СМИ: Больной раком Михаил Задорнов сменил веру
Литва окончательно прощается с Россией - эксперт
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
Оксана Фандера предстала в облегающей майке - СМИ
Известны итоги боя F-35 и советского С-200 в Сирии
Пелагея в воздушном платье восхитила поклонников (фото)
Кейт Мосс впервые за долгое время вышла в свет с женихом
Власти решили в Крыму строить авианосцы - СМИ
Креймер: Запад пойдет на «плохую сделку» с РФ
Самый страшный долгострой Москвы решили снести (фото)
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
Фоторепортажи
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
13:21 (мск), источник: СуперОмск

Двораковский посоветовал преемнику присягнуть губернатору

Бывший мэр Омска Вячеслав Двораковский выступил с напутствием для нового градоначальника.

По мнению бывшего мэра Омска Вячеслава Двораковского, на федеральном уровне необходимо принять волевое решение о ликвидации местного самоуправления. Должна быть выстроена четкая вертикаль власти губернатор — мэр.

«Пожелал бы, чтобы новый мэр свято присягнул губернатору. А тот, в свою очередь, освободил мэра от всяких нападок и дал ему возможность нормально работать», — приводит слова Двораковского «Четверг».

Вячеслав Двораковский занимал пост мэра Омска с 2012 по 2017 год. Вошел в историю как последний избранный на прямых выборах градоначальник. Его преемника Омский городской Совет должен избрать в ноябре. Сейчас обязанности главы города исполняет Сергей Фролов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Будущих губернаторов проверили под колесами БТР
Власти пресекли сбор биоматериалов иностранной компанией
Басманный суд арестовал счета, квартиру и машину Серебренникова
Сирийская армия уничтожила последний оплот ИГ в стране
Сайты «Ведомостей», Znak.com и «Росбалта» оказались недоступны
МВД уволило руководителей полковника Захарченко
Супруга Джигарханяна согласилась на развод
Спорт
«Красная машина» заведется на Кубке Карьяла Сборная России по хоккею стартует в олимпийском сезоне матчем против команды Финляндии на Кубке Карьяла
Авто
Ну почти кроссовер: тестируем новый Kia за 775 тысяч рублей Если хочешь быть успешным у нас, то просто обязан иметь в гамме доступную модель с имиджем SUV
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко Звезда фильмов «Как молоды мы были» и «Украина, гудбай» скончался в возрасте 52 лет
Недвижимость
Почти бесплатное жилье в Риге: как поселиться в центре столицы
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Леди
Как девушкам избавиться от бакне (фото) Это статья для тех, кто уже купил платье с вырезом на спине и не ожидает подвоха. А зря.
Дети
Беременная Елена Исинбаева восхитила поклонников (фото) Спортсменка поделилась с поклонниками новым снимком.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь