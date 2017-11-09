Воронеж получил федеральную премию в конкурсе на лучшую муниципальную практику

Итоги конкурса подвели в октябре 2017 года. Воронеж занял первое место в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства».
— При выборе победителей учитывались показатели и деятельность муниципалитетов в области ЖКХ: соотношение инженерной инфраструктуры к количеству жителей, износ инженерных систем, проведение мероприятий по их реконструкции и модернизации. Во внимание принималось и сокращение аварийности на инженерных системах и увеличение их энергоэффективности, — пояснили в Минстрое.
Также эксперты учитывали, как в населённых пунктах работают над формированием городской среды — благоустройством парков, скверов, водоохранных зон.
В число победителей конкурса вошли 18 муниципалитетов из 14 регионов. Общий премиальный фонд составил 40 млн рублей.
Конкурс учредили постановлением правительства РФ в августе 2016 года. Впервые его провели в 2017 году. Победителей выбрала конкурсная комиссия под председательством зампреда правительства Дмитрия Козака.