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13:49 (мск), источник: Вести - Воронеж

Воронеж получил федеральную премию в конкурсе на лучшую муниципальную практику

Воронеж получит из федерального бюджета трансферт в размере 5 млн рублей как муниципалитет, вошедший в число победителей федерального конкурса «Лучшая муниципальная практика». Соответствующее распоряжение опубликовали на портале правительства РФ в четверг, 9 ноября.

Источник: РИА "Новости"

Итоги конкурса подвели в октябре 2017 года. Воронеж занял первое место в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства».

— При выборе победителей учитывались показатели и деятельность муниципалитетов в области ЖКХ: соотношение инженерной инфраструктуры к количеству жителей, износ инженерных систем, проведение мероприятий по их реконструкции и модернизации. Во внимание принималось и сокращение аварийности на инженерных системах и увеличение их энергоэффективности, — пояснили в Минстрое.

Также эксперты учитывали, как в населённых пунктах работают над формированием городской среды — благоустройством парков, скверов, водоохранных зон.

В число победителей конкурса вошли 18 муниципалитетов из 14 регионов. Общий премиальный фонд составил 40 млн рублей.

Конкурс учредили постановлением правительства РФ в августе 2016 года. Впервые его провели в 2017 году. Победителей выбрала конкурсная комиссия под председательством зампреда правительства Дмитрия Козака.

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