Воронеж получил федеральную премию в конкурсе на лучшую муниципальную практику

Источник: РИА "Новости"

Итоги конкурса подвели в октябре 2017 года. Воронеж занял первое место в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства».

— При выборе победителей учитывались показатели и деятельность муниципалитетов в области ЖКХ: соотношение инженерной инфраструктуры к количеству жителей, износ инженерных систем, проведение мероприятий по их реконструкции и модернизации. Во внимание принималось и сокращение аварийности на инженерных системах и увеличение их энергоэффективности, — пояснили в Минстрое.

Также эксперты учитывали, как в населённых пунктах работают над формированием городской среды — благоустройством парков, скверов, водоохранных зон.

В число победителей конкурса вошли 18 муниципалитетов из 14 регионов. Общий премиальный фонд составил 40 млн рублей.