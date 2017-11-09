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13:52 (мск), источник: РИА Новости

Сирийская армия уничтожила последний оплот ИГ* в стране

БЕЙРУТ, 9 ноя — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Правительственные войска Сирии полностью вернули контроль над городом Аль-Букемаль, уничтожив последний оплот запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство"* в республике, сообщается в заявлении командования армии САР.

Источник: РИА "Новости"

«Сирийская армия и союзные силы освободили город Аль-Букемаль в провинции Дейр-эз-Зор — (где находился) последний оплот террористической группировки ИГ* в восточном регионе», — говорится в заявлении.

Накануне правительственные войска окружили этот населенный пункт.

Последней крупной победой сирийской армии стало возвращение контроля над Дейр-эз-Зором. Пятого сентября передовые отряды прорвали трехлетнюю блокаду города с западного направления и практически сразу перешли в наступление на его восточных окраинах. Затем правительственные войска сломили сопротивление ИГ* на главном южном въезде в город, обеспечив безопасность идущей из Пальмиры трассы.

После, выбив террористов со стратегических высот на юго-западе города, военные вышли к западному берегу Евфрата. Спустя несколько недель правительственные силы уничтожили крупный оплот террористов близ Абу-Кемаля — в городе Меядин.

Третьего ноября командование объявило о восстановлении полного контроля над Дейр-эз-Зором.

Район Абу-Кемаля в этом и прошлом месяце подвергался ударам российской авиации. В то же время международная коалиция во главе с США, которая, как и Россия, борется с ИГ*, собиралась вести наступление на этот город.

В российском Минобороны отмечали, что от боевиков освобождено уже более 90 процентов территории Сирии. В ноябре коалиция заявила, что в Ираке террористическая группировка почти разгромлена.

* Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) запрещена в России.

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8 ноября© Ньюстюб
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