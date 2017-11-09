Сирийская армия уничтожила последний оплот ИГ* в стране
БЕЙРУТ, 9 ноя — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Правительственные войска Сирии полностью вернули контроль над городом
БЕЙРУТ, 9 ноя — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Правительственные войска Сирии полностью вернули контроль над городом
«Сирийская армия и союзные силы освободили город
Накануне правительственные войска окружили этот населенный пункт.
Последней крупной победой сирийской армии стало возвращение контроля над
После, выбив террористов со стратегических высот на
Третьего ноября командование объявило о восстановлении полного контроля над
Район
В российском Минобороны отмечали, что от боевиков освобождено уже более 90 процентов территории Сирии. В ноябре коалиция заявила, что в Ираке террористическая группировка почти разгромлена.
* Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) запрещена в России.