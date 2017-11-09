Владимир Путин прилетел в Челябинск

По предварительным данным, глава государства сначала посетит новую площадку Челябинского компрессорного завода, производство на которой было запущено в январе 2017 года.

У президента России запланирована рабочая встреча с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Главы двух стран посетят выставку «Развитие человеческого капитала» и пленарное заседание форума, в котором также примут участие руководители ключевых министерств и ведомств, главы ряда субъектов Российской Федерации и областей Республики Казахстан, представители крупного бизнеса двух стран.