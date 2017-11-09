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14:00 (мск), источник: Uralpress.ru

Владимир Путин прилетел в Челябинск

Президент России Владимир Путин прилетел в Челябинск. Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщили осведомленные источники.

По предварительным данным, глава государства сначала посетит новую площадку Челябинского компрессорного завода, производство на которой было запущено в январе 2017 года.

У президента России запланирована рабочая встреча с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Главы двух стран посетят выставку «Развитие человеческого капитала» и пленарное заседание форума, в котором также примут участие руководители ключевых министерств и ведомств, главы ряда субъектов Российской Федерации и областей Республики Казахстан, представители крупного бизнеса двух стран.

Планируется подписание ряда межгосударственных, межправительственных, региональных и коммерческих документов. В частности, главы двух стран подпишут Совместное заявление по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Казахстан (22 октября 1992 года).

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