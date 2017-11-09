Глава Крыма назначил нового руководителя Финнадзора республики

— Принять на государственную гражданскую службу Республики Крым Калькова Антона Анатольевича и назначить его на должность начальника Службы финансового надзора Республики Крым, — говорится в документе.

Антон Кальков с июля 1997 года по январь 1999 года работал экономистом в Государственном казначействе в Симферополе. С апреля 1999 года по ноябрь 2014 года возглавлял контрольно-аналитический отдел, занимал должность секретаря- заведующего экспертно-аналитическим отделом, секретаря-заведующего сводно-аналитического отдела Счетной палаты Крыма. С ноября 2014 года Антон Кальков занимал должность аудитора Счетной платы Республики Крым.