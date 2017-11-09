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14:56 (мск), источник: Комсомольская правда

Глава Крыма назначил нового руководителя Финнадзора республики

Им стал Антон Кальков, который раньше был аудитором Счетной палаты РК.

Глава Крыма Сергей Аксенов назначил нового главу Службы финансового надзора РК — им стал Антон Кальков. Соответствующий указ размещен на сайте крымского правительства.

— Принять на государственную гражданскую службу Республики Крым Калькова Антона Анатольевича и назначить его на должность начальника Службы финансового надзора Республики Крым, — говорится в документе.

Напомним, 24 октября Сергей Аксенов уволил начальника службы финансового надзора РК Павла Токарева.

СПРАВКА.

Антон Кальков с июля 1997 года по январь 1999 года работал экономистом в Государственном казначействе в Симферополе. С апреля 1999 года по ноябрь 2014 года возглавлял контрольно-аналитический отдел, занимал должность секретаря- заведующего экспертно-аналитическим отделом, секретаря-заведующего сводно-аналитического отдела Счетной палаты Крыма. С ноября 2014 года Антон Кальков занимал должность аудитора Счетной платы Республики Крым.

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