Власти Башкирии направят более 300 млн рублей на сохранение языков населяющих ее народов

ЧЕЛЯБИНСК, 9 ноября. /ТАСС/. Власти Башкирии выделят более 300 млн рублей на меры по сохранению языков населяющих республику народов. Более 200 млн рублей из этих средств пойдет на программу по сохранению и развитию языков, еще около 100 млн рублей — на создание Фонда по сохранению башкирского языка и ежегодные гранты, сообщил журналистам, отвечая на вопрос ТАСС, глава республики Рустэм Хамитов.

По его словам, идет разработка программы по сохранению и развитию государственных языков и языков народов республики с подпрограммами «Башкирский язык», «Русский язык», «Родные языки». Она рассчитана на пять лет. Также предполагаются ежегодные гранты главы республики и создание Фонда по сохранению и развитию башкирского языка.

«Программа наверняка будет более 200 млн рублей, Фонд и гранты суммарно — около 100 млн рублей. И я думаю, что это только начало», — сказал Хамитов в кулуарах форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Челябинске.

Он добавил, что речь идет также и о строительстве ряда образовательных, культурных объектов, проведении научных исследований.