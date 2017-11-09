На Украине назначен новый командующий операцией в Донбассе

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По словам Лысенко, назначение Забродского связано с проведением плановой ротации.

Спикер Минобороны добавил, что в зоне АТО произошло переформатирование. Теперь донецкое направление фронта разделено между двумя фланговыми секторами — луганским и мариупольским.

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При этом в Донбасс к линии разграничения, по информации LIGA.net, зашли две десантные бригады — 25-я и 79-я.

Ранее должность командующего силами АТО занимал генерал-лейтенант, первый заместитель командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Локота.