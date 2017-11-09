На Украине назначен новый командующий операцией в Донбассе
Министерство обороны Украины назначило нового командующего силами военной операции в Донбассе. Им стал
Министерство обороны Украины назначило нового командующего силами военной операции в Донбассе. Им стал
По словам Лысенко, назначение Забродского связано с проведением плановой ротации.
Спикер Минобороны добавил, что в зоне АТО произошло переформатирование. Теперь донецкое направление фронта разделено между двумя фланговыми секторами — луганским и мариупольским.
При этом в Донбасс к линии разграничения, по информации LIGA.net, зашли две десантные бригады — 25-я и 79-я.
Ранее должность командующего силами АТО занимал
Михаил Забродский — командующий
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