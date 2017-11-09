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14:08 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Четвертый арбитражный суд отклонил апелляцию мэрии Иркутска к перевозчице по маршруту № 30

Четвертый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Иркутской области о законности требований перевозчицы по маршруту № 30 к администрации Иркутска.

Источник: IrkutskMedia.ru

Заседание прошло накануне, 8 ноября. В соответствии с решением суда требования ООО «Пантера» о внесении его в реестр перевозчиков законны и должны быть удовлетворены. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на документы суда.

Напомним, маршрут № 30 представляет собой одну из основных жил, которая связывает микрорайон Ново-Ленино с Центральным рынком в Иркутске. Конкурс на осуществление перевозок в 2016 году по этому направлению выиграл МУП «Иркутскавтотранс». Так как у муниципального предприятия не оказалось достаточного количества транспортных средств, был заключен договор с ИП Ошурковым. Директор ООО «Пантера» Елена Давыдова назвала происходящую ситуацию отжимом рынка, а тогдашний начальник управления транспорта комитета городского обустройства администрации Иркутска Евгений Владимирский заявил о коммерческой разборке.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что ООО «Пантера», осуществляющее перевозки по маршруту № 30 «Ново-Ленино — Центральный рынок» в Иркутске, выиграло суд у администрации столицы региона. Арбитражный суд Иркутской области признал незаконным решение комитета городского обустройства мэрии об отказе во включении в реестр муниципальных маршрутов сведений, которые были представлены организацией. Резолютивная часть опубликована в картотеке арбитражных дел.

Суд обязал комитет городского обустройства администрации Иркутска устранить допущенные нарушения прав и законных интересов ООО «Пантера» в соответствии с нормами действующего законодательства. Кроме того, взыскать с КГО в пользу общества с ограниченной ответственностью расходы по оплате государственной пошлины в 3 тысячи рублей.

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