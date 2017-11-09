Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: дочь Гурченко оставила многомиллионное наследство
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Прокуратура выбрала наказание для сбившей "пьяного мальчика"
Это мой выбор: неожиданные признания звезд о своей ориентации
Татьяна Навка назвала одиноких женщин «неполноценными»
Этапы в Сибирь: как заботились о преступниках последние 200 летЭтапы — неотъемлемая часть истории и культуры. Каждый правитель нашего государства стремился внести свой вклад в эту важнейшую сферу жизни России
СМИ: дочь Гурченко оставила многомиллионное наследство
Трамп поставил жену в неловкое положение (видео)
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
Оксана Фандера предстала в облегающей майке - СМИ
Известны итоги боя F-35 и советского С-200 в Сирии
Внук Андрея Миронова впервые дал интервью
Кончаловский считает, что мужчины «должны приставать к женщинам»
Власти решили в Крыму строить авианосцы - СМИ
Креймер: Запад пойдет на «плохую сделку» с РФ
Самый страшный долгострой Москвы решили снести (фото)
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
Фоторепортажи
10Последствия тайфуна Дамри
15Новые фотографии природы конкурса National Geographic
14:44 (мск), источник: Sputniknews.kz

Миграционная служба: проблему «резиновых» квартир в Астане почти решили

АСТАНА, 9 ноя — Sputnik. В Астане практически не стоит проблема «резиновых» квартир, сообщил сайт elorda.info со ссылкой на старшего инспектора по особым поручениям управления миграционной службы городского ДВД Каната Досмаганбетова.

Источник: Sputniknews.kz

«Вопрос “резиновых” квартир уже практически не стоит. Данным вопросом мы ежедневно занимаемся, и таких людей мы привлекаем к административной ответственности. Не могу сказать, что “резиновых” квартир совсем нет, но их количество уменьшилось», — сказал Досмаганбетов.

Он напомнил, что с начала года все жители Астаны должны были получить либо постоянную, либо временную регистрацию. Начиная с весны, в Астане проводится активная профилактическая работа по выявлению людей, которые заинтересованы прописать в своих квартирах большое количество людей, отметил инспектор.

«Силами сотрудников миграционной службы и местной полицейской службы в Астане выявлено около 2,5 тысяч адресов, по которым жители зарегистрированы, но не проживают. Также есть факты, когда владельцы жилья регистрировали кого-то и забывали выписывать», — добавил он.

Весной этого года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев раскритиковал «резиновые» квартиры в столице и потребовал навести порядок с регистрацией граждан.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Ряд российских сайтов заблокировали в Казахстане
Брат погибшего при задержании карагандинца рассказал свою версию ЧП
МОК пожизненно дисквалифицировал четырех российских лыжников
Власти пресекли сбор биоматериалов иностранной компанией
Конгресс США разрешил Пентагону создать оружие против России
Сирийская армия уничтожила последний оплот ИГ в стране
На Украине назначен новый командующий операцией в Донбассе
МВД уволило руководителей полковника Захарченко
Супруга Джигарханяна согласилась на развод
Спорт
«Красная машина» заведется на Кубке Карьяла Сборная России по хоккею стартует в олимпийском сезоне матчем против команды Финляндии на Кубке Карьяла
Авто
Ну почти кроссовер: тестируем новый Kia за 775 тысяч рублей Если хочешь быть успешным у нас, то просто обязан иметь в гамме доступную модель с имиджем SUV
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
Бондарчук с Андреевой и Безруков с Матисон представили «Мифы» В Москве прошла звездная премьера комедии режиссера-дебютанта Александра Молочникова, в которой многие отечественные знаменитости сыграли пародии на самих себя
Недвижимость
Почти бесплатное жилье в Риге: как поселиться в центре столицы
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Леди
Как девушкам избавиться от бакне (фото) Это статья для тех, кто уже купил платье с вырезом на спине и не ожидает подвоха. А зря.
Дети
Беременная Елена Исинбаева восхитила поклонников (фото) Спортсменка поделилась с поклонниками новым снимком.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь