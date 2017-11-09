Миграционная служба: проблему «резиновых» квартир в Астане почти решили

Источник: Sputniknews.kz

«Вопрос “резиновых” квартир уже практически не стоит. Данным вопросом мы ежедневно занимаемся, и таких людей мы привлекаем к административной ответственности. Не могу сказать, что “резиновых” квартир совсем нет, но их количество уменьшилось», — сказал Досмаганбетов.

Он напомнил, что с начала года все жители Астаны должны были получить либо постоянную, либо временную регистрацию. Начиная с весны, в Астане проводится активная профилактическая работа по выявлению людей, которые заинтересованы прописать в своих квартирах большое количество людей, отметил инспектор.

«Силами сотрудников миграционной службы и местной полицейской службы в Астане выявлено около 2,5 тысяч адресов, по которым жители зарегистрированы, но не проживают. Также есть факты, когда владельцы жилья регистрировали кого-то и забывали выписывать», — добавил он.