В Ленобласти утвержден проект бюджета на 2018 год

Источник: РИА "Новости"

Депутаты ЗакСа поддержали главный финансовый документ, утвердив его основные характеристики, а также нормативы распределения доходов между областным бюджетом и бюджетами муниципальных образований.

Первый заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета финансов Роман Марков уточнил, что ранее проект областного бюджета на 2018−2020 годы был рассмотрен в рамках процедуры «нулевого чтения» и на заседаниях постоянных комиссий регионального парламента, а также прошел обсуждение в ходе публичных слушаний с участием жителей Ленинградской области.

Согласно проекту закона, доходы областного бюджета на 2018 год прогнозируются в объеме 100,1 млрд рублей, в 2019 году — 105,1 млрд рублей, в 2020 году — около 107 млрд рублей. Расходы 2018 года — 105,9 млрд рублей, в 2019 и 2020 годы — около 111,2 млрд рублей и 113,4 млрд рублей соответственно.

Дефицит останется на безопасном для региона уровне и составит 6% от собственных доходов (согласно Бюджетному кодексу РФ, не должен превышать 15% от собственных доходов). При этом в проекте бюджета пока что не в полном объеме учтены безвозмездные поступления из федерального бюджета и других источников.

Сформированный проект областного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов соответствует стратегии социально-экономического развития Ленинградской области и позволит выполнить все социальные обязательства перед жителями региона.