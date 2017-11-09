Социалисты обратились в КС с требованием высказаться относительно назначения и.о примара Кишинева

Источник: Actualitati.md

Социалист Василе Боля сказал после подачи документов, с юридической точки зрения, решение и.о примара Грозаву назначить вместо себя другого человека «незаконно». И.о примара не может назначать другого человека на свое место. «Это противоречит закону».

«В законе ясно сказано, что подобные решения может принимать муниципальный совет, но не и.о примара без согласования с мунсоветом», — отметил депутат.

По его словам, в обращении депутатов социалистов сказано, что они требуют от Конституционного суда пересмотреть статью 17 закона 136 О статусе муниципия Кишинева, который был принят летом прошлого года.

Глава фракции ПСРМ в Муниципальном совете Ион Чебан сказал, что и депутаты и советники требуют, чтобы закон «не интерпретировался так, как это выгодно кому-то».

Он считает, что решение Нистора Грозаву является незаконным, как с точки зрения местного законодательства, так и зарубежного.