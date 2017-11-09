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15:18 (мск), источник: Actualitati.md

Социалисты обратились в КС с требованием высказаться относительно назначения и.о примара Кишинева

Депутаты фракции Партии социалистов (ПСРМ) вместе с главой фракции в мунсовете Ионом Чебаном обратились в четверг в Конституционный суд с требованием высказаться относительно назначения Нистором Грозаву и.о примара Сильвии Раду.

Источник: Actualitati.md

Социалист Василе Боля сказал после подачи документов, с юридической точки зрения, решение и.о примара Грозаву назначить вместо себя другого человека «незаконно». И.о примара не может назначать другого человека на свое место. «Это противоречит закону».

«В законе ясно сказано, что подобные решения может принимать муниципальный совет, но не и.о примара без согласования с мунсоветом», — отметил депутат.

По его словам, в обращении депутатов социалистов сказано, что они требуют от Конституционного суда пересмотреть статью 17 закона 136 О статусе муниципия Кишинева, который был принят летом прошлого года.

Глава фракции ПСРМ в Муниципальном совете Ион Чебан сказал, что и депутаты и советники требуют, чтобы закон «не интерпретировался так, как это выгодно кому-то».

Он считает, что решение Нистора Грозаву является незаконным, как с точки зрения местного законодательства, так и зарубежного.

Напоминаем, в понедельник исполняющий обязанности примара Нистор Грозаву назначил на свою должность нового и.о примара Сильвию Раду и по совместительству вице-примара, а также еще одного вице-примара муниципального советника Европейской народной партии Руслана Кодряну.

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