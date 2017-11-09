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15:03 (мск), источник: Publika.md

В Румынии вступил в силу закон о признании иностранных дипломов медиков

Молдавским врачам будет проще устроиться на работу в Румынии. Там вступил в силу закон о признании иностранных дипломов медиков, в том числе стоматологов и фармацевтов.

Источник: Publika.md

Однако для устройства на работу иностранным специалистам нужно пройти практику аналогичную стажировке в соседней стране. Желающие трудоустроиться могут подать документы в Министерство здравоохранения Румынии.

Отмечается также, что соседняя страна не признаёт дипломы, полученные в Австралии, Канаде, Израиле, Новой Зеландии и США.

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