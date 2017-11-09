В Румынии вступил в силу закон о признании иностранных дипломов медиков

В Румынии вступил в силу закон о признании иностранных дипломов медиков

Молдавским врачам будет проще устроиться на работу в Румынии. Там вступил в силу закон о признании иностранных дипломов медиков, в том числе стоматологов и фармацевтов.