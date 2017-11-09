Глава кабмина Приангарья наградил победителей рейтинга хозяйствующих субъектов

Источник: IrkutskMedia.ru

Заместитель губернатора — председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов наградил победителей рейтинга хозяйствующих субъектов по итогам 2016 года и победителей юбилейного XX Всероссийского Конкурса Программы «100 Лучших товаров России» сегодня, 9 ноября. Церемония награждения, где глава кабмина Приангарья вручил победителям дипломы и награды состоялась в правительстве региона. В 2017 году подведение итогов деятельности крупнейших предприятий региона в рамках Рейтинга проводится в десятый раз и приурочено к 80-летию Иркутской области. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе облправительства.

Всего заявки для участия в рейтинге хозяйствующих субъектов подали около 40 предприятий. Экспертная комиссия, в состав которой вошли представители профильных министерств Иркутской области и Иркутскстата, на основе итогов развития предприятий-конкурсантов выявила сводный рейтинг участников. При выборе лучших предприятий учитывались различные показатели: финансово-экономические, инвестиционные, социальные.

«Так, в соответствии с видами экономической деятельности предприятия победители в этом году были определены в семи промышленных комплексах: “Иркутская нефтяная компания”, “Полюс Вернинское”, “ТМ Байкал”, “Усольский свинокомплекс”, “Железнодорожник”, “Иркутскэнерго”, а также Иркутский авиационный завод — филиал публичного акционерного общества “Научно-производственная Корпорация”, ставший абсолютным лидером рейтинга», — отметили в пресс-службе.

Организации, которые участвуют в рейтинге на протяжении всего времени его проведения, получили диплом юбилейной номинации «Лидер участия».

«Это предприятия, существенный вклад которых заключается не только в росте финансово-производственных показателей, но и высокой социальной ответственности. Кроме того, сегодня во всемирный День качества мы награждаем победителей юбилейного XX Всероссийского Конкурса Программы “100 Лучших товаров России”. В 2017 году на региональном этапе конкурса участвовало рекордное количество предприятий — 44, которые представили 66 видов продукции и услуг» , — отметил Руслан Болотов.

Финалистами федерального этапа конкурса «100 лучших товаров России» стали 25 предприятий Иркутской области. Конкурс проводился по традиционным номинациям: продовольственные товары, промышленные товары для населения, продукция производственно-технического назначения, изделия народных и художественных промыслов, услуги для населения, услуги производственно-технического назначения.

Высшую оценку конкурса — статус лауреата и «золотой» логотип Конкурса «100 лучших товаров России» 2017 — получили 17 товаров/услуг, и 29 товаров/услуг получили звание дипломантов конкурса и «серебряный» логотип.