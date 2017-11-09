Глава кабмина Приангарья наградил победителей рейтинга хозяйствующих субъектов
Церемония награждения состоялась в правительстве Иркутской области.
Церемония награждения состоялась в правительстве Иркутской области.
Заместитель губернатора — председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов наградил победителей рейтинга хозяйствующих субъектов по итогам 2016 года и победителей юбилейного XX Всероссийского Конкурса Программы «100 Лучших товаров России» сегодня, 9 ноября. Церемония награждения, где глава кабмина Приангарья вручил победителям дипломы и награды состоялась в правительстве региона. В 2017 году подведение итогов деятельности крупнейших предприятий региона в рамках Рейтинга проводится в десятый раз и приурочено к 80-летию Иркутской области. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
Всего заявки для участия в рейтинге хозяйствующих субъектов подали около 40 предприятий. Экспертная комиссия, в состав которой вошли представители профильных министерств Иркутской области и Иркутскстата, на основе итогов развития
«Так, в соответствии с видами экономической деятельности предприятия победители в этом году были определены в семи промышленных комплексах: “Иркутская нефтяная компания”, “Полюс Вернинское”, “ТМ Байкал”, “Усольский свинокомплекс”, “Железнодорожник”, “Иркутскэнерго”, а также Иркутский авиационный завод — филиал публичного акционерного общества “Научно-производственная Корпорация”, ставший абсолютным лидером рейтинга», — отметили в
Организации, которые участвуют в рейтинге на протяжении всего времени его проведения, получили диплом юбилейной номинации «Лидер участия».
«Это предприятия, существенный вклад которых заключается не только в росте
Финалистами федерального этапа конкурса «100 лучших товаров России» стали 25 предприятий Иркутской области. Конкурс проводился по традиционным номинациям: продовольственные товары, промышленные товары для населения, продукция
Высшую оценку конкурса — статус лауреата и «золотой» логотип Конкурса «100 лучших товаров России» 2017 — получили 17 товаров/услуг, и 29 товаров/услуг получили звание дипломантов конкурса и «серебряный» логотип.